إيلاف من واشنطن: حذّر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن استمرار قوات الأمن الإيرانية في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين قد يدفع الولايات المتحدة إلى رد شديد، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران ودخولها يومها الحادي عشر.

Senator Lindsey Graham:



To the Ayatollahs: you need to understand, if you keep killing your people who are demanding a better life, Donald J. Trump is going to kill you.



Change is coming to Iran. It'll be the biggest change in the history of the Mideast to get rid of this Nazi… pic.twitter.com/lKb0Qk7RrS — Open Source Intel (@Osint613) January 7, 2026

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، دعا غراهام القيادة الإيرانية إلى وقف ما وصفه بـ“حملة القمع”، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل بجدية مع التطورات الجارية، وأن استمرار العنف ضد المحتجين قد يؤدي إلى عواقب مباشرة.

وقال غراهام إن “الاستمرار في استخدام القوة القاتلة ضد المدنيين المطالبين بحياة أفضل سيؤدي إلى رد قوي وعلى أعلى المستويات”، داعياً قادة طهران إلى إعادة النظر في تعاملهم مع الاحتجاجات.

واستشهد السيناتور الأميركي بما جرى في فنزويلا، معتبراً أن قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يشكّل، بحسب وصفه، نموذجاً لما سماه “الحزم الأميركي”، ورسالة إلى الأنظمة التي تواجه احتجاجات داخلية.

وأضاف أن السماح ببقاء مادورو في السلطة بعد تلك العملية، وفق تعبيره، قد يضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً، مشيراً إلى أن واشنطن، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تتسامح مع حملات قمع دامية ضد المتظاهرين.

