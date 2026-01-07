إيلاف من لندن: حُكم على مواطن تركي بالسجن 11 عامًا بعد إدانته بتزويد مهربي البشر بآلاف القوارب الصغيرة والمحركات التي يستخدمونها لنقل طالبي اللجوء عبر القناة الإنجليزية.

اتُهم آدم سافاش بتزويد مهربي البشر بالمحركات والقوارب، وشحن القوارب من تركيا وتخزينها في ألمانيا إلى حين نقلها إلى شمال فرنسا. كما غُرِّم آدم سافاش 400 ألف يورو (346 ألف جنيه إسترليني).

وكان أُلقي القبض على الرجل البالغ من العمر 45 عامًا بعد وصوله إلى مطار سخيبول في أمستردام في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في عملية مشتركة بين وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية والسلطات البلجيكية.

وحوكم في مدينة بروج البلجيكية بتهمة التورط في عمليات تهريب البشر. واتُهم سافاش بتزويد مهربي البشر بالمحركات والقوارب، وشحن القوارب من تركيا وتخزينها في ألمانيا إلى حين نقلها إلى شمال فرنسا.

وكان تم التعرف على سافاش مبدئيًا من قبل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) بعد تحقيقٍ مع زعيم الجريمة الكردي هيوا رحيمبور.

وبعد وفاة 27 مهاجرًا غرقًا في القناة الإنجليزية في نوفمبر 2021، أرسل رحيمبور إلى سافاش صورًا لقارب مطاطي أبيض ولقطة شاشة لمقالٍ من سكاي نيوز يُظهر استخدام قاربٍ مماثل في عملية العبور المميتة.

عمليات عبور مميتة

وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية: "كان آدم سافاس بلا شكّ المورّد الأهمّ للقوارب والمحركات لعصابات تهريب البشر المتورطة في تنظيم عمليات عبور مميتة في القناة الإنجليزية، وهو رئيس شبكة إجرامية تمتدّ عبر أوروبا وصولًا إلى شواطئ شمال فرنسا وعبرها إلى المملكة المتحدة.

"تظاهر بأنه يدير شركة توريد بحرية شرعية، لكنه في الواقع كان يعلم تمامًا كيف ستُستخدم المعدات التي يوفّرها. كما كان يعلم تمامًا مدى عدم ملاءمتها للرحلات البحرية الطويلة.

وأضاف: "يُرجّح أن القوارب والمحركات التي زوّدها سافاس كانت متورطة في العديد من الحوادث المميتة في القناة الإنجليزية - وقد جنى المال من كلّ منها".

كما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن غيابيًا لمدة 12 و13 عامًا، وصدرت أوامر بالقبض عليهم. كما غُرّموا 600 ألف يورو (520 ألف جنيه إسترليني). وصودرت أصولٌ لسافاس بقيمة 100 ألف دولار (74 ألف جنيه إسترليني).