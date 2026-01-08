إيلاف من بيروت: توفي هلي الرحباني الابن الأصغر لأيقونة الفن اللبناني فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، الخميس، عن عمر 68 عاما.

ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958. وحسب تقارير صحفية لبنانية، عاش هلي بعيدا عن الأضواء والإعلام، في ظل رعاية والدته التي كرست حياتها للاهتمام به، وسط ما يشاع بأن أغنية "سلم لي عليه" كتبت له.

وكانت صورة هلي ظهرت للعلن لأول مرة عام 2022 رفقة والدته، عندما نشرتها شقيقته ريما الرحباني. ووقتها كشفت الصور عن جانب لم يعرفه الكثيرون عن حياة فيروز مع ابنها الذي كان يستخدم كرسيا متحركا للتنقل.

وتأتي وفاة هلي بعد أشهر من وفاة نجل فيروز الأكبر الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025، وبعد سنوات من رحيل ابنتها ليال وزوجها عاصي، لتصبح فيروز هي الام الثكلى للمرة الثالثة.

من هو هلي الرحباني؟

إليك أبرز المعلومات عن حياته:

- حالته الصحية: ولد هلي عام 1958 وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية شديدة (لا يسمع، لا يتكلم، ولا يمشي).

حياته بعيداً عن الأضواء: عاش هلي طوال حياته بعيداً عن الإعلام، وتولت السيدة فيروز رعايته بنفسها وبشكل شخصي ومستمر، حتى اعتُبر "محور اهتمامها".

- الظهور النادر: كان ظهوره العلني نادراً جداً، ومن أبرز المرات التي شوهد فيها كانت في يونيو 2022 خلال قداس ذكرى والده، وفي يوليو 2025 أثناء تشييع شقيقه زياد.

- خسارات العائلة: تأتي وفاة هلي بعد أشهر قليلة من رحيل شقيقه الأكبر الموسيقار زياد الرحباني في صيف 2025.



