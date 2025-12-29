إيلاف من باريس: كانت أيقونة السينما ورمز الجمال والإغراء بريجيت باردو ، التي يراها البعض مارلين مونرو الفرنسية، والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات عن عمر تجاوز 90 عاماً، أول نجمة سينمائية كبيرة توجه بريقها وشهرتها لدعم اليمين المتطرف في فرنسا، والذي دعمته لأكثر من 30 عامًا.

وحتى وفاتها يوم الأحد، أعربت باردو عن رضاها عن ارتفاع حصة حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان من الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

لطالما قالت نجمة السينما وأيقونة الإغراء والجمال، التي تركت السينما لتصبح ناشطة في مجال حقوق الحيوان ، إنها تريد فقط أن تُذكر بنضالها من أجل حقوق الحيوان - الذي وصفته بأنه قضيتها الوحيدة، وفقاً لتقرير "الغارديان".

لكن لسنوات، كانت تصريحاتها العلنية حول الهجرة ومستقبل فرنسا مثيرة للجدل. ومع استطلاعات الرأي التي تُظهر أن حزب لوبان من المرجح أن يصل إلى الجولة النهائية من السباق الرئاسي لعام 2027، وأنه أقرب ما يكون إلى تولي السلطة، ستُذكر سياسات باردو كجزء مهم من إرثها.

وتزداد صورتها تعقيداً بسبب حقيقة أنها أدينت خمس مرات بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية بسبب تصريحاتها - معظمها حول المسلمين وما أسمته "غزو" الأجانب في فرنسا، ولكن أيضاً حول سكان جزيرة ريونيون الفرنسية، الذين وصفتهم بأنهم "متوحشون".

وفي كتابها الأخير، Mon BBcédaire (أبجديتي BB)، الذي نُشر قبل أسابيع من وفاتها، قالت باردو إن اليمين - وهو الاسم الذي أطلقته على حزب لوبان - كان "العلاج العاجل الوحيد لمعاناة فرنسا"، وهي دولة قالت إنها أصبحت "مملة، وحزينة، وخاضعة، ومريضة، ومدمرة، ومنهوبة، وعادية، ومبتذلة".

لأكثر من 30 عامًا بدءًا من التسعينيات، دعمت باردو الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة بقيادة جان ماري لوبان، ثم دعمت ابنته مارين لوبان، التي أعادت تسمية الحزب إلى التجمع الوطني (RN).

في تسعينيات القرن الماضي، وسط تصاعد نفوذ اليمين المتطرف على الريفييرا الفرنسية، حيث كانت باردو تقيم، التقت بزوجها، برنارد دورمال، عن طريق عائلة لوبان في حفل عشاء أقيم في سان تروبيه. وفي عام 1993، تزوجت باردو من دورمال، المستشار السابق لجان ماري لوبان، والذي ظل زوجها حتى وفاتها.

أيدت باردو مارين لوبان، قائلةً: "إنها المرأة الوحيدة... التي تتمتع بالشجاعة". ودعمت ترشيحاتها الرئاسية في عامي 2012 و2017، وأشادت بشكل خاص بانتقادات لوبان لوجود اللحوم الحلال في فرنسا.

رمز انثوي للجمهورية الفرنسية

واستشهدت لوبان بدورها بباردو - التي تم استخدام صورتها كنموذج لماريان، الرمز الأنثوي للجمهورية الفرنسية - باعتبارها الرمز النهائي للفرنسيين.

في عام 2016، وسط جدل سياسي حول حظر ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم، أو البوركيني ، على الشواطئ الفرنسية، قالت لوبان إن الشواطئ الفرنسية هي بدلاً من ذلك موطن باردو، المعروفة بظهورها وهي ترتدي البيكيني على شاطئ كان.

في العام الماضي، وبعد أن دعا إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة زادت فيها قوة اليمين المتطرف في البرلمان، قالت باردو إن جوردان بارديلا ، الرئيس الشاب للحزب الوطني الجمهوري، كان "جيدًا جدًا". وأشاد بارديلا بباردو بعد وفاتها واصفًا إياها بأنها "وطنية متحمسة".

سخّرت باردو طاقاتها السياسية في قضية حقوق الحيوان، والتقت بمعظم الرؤساء الفرنسيين من شارل ديغول إلى ماكرون في قصر الإليزيه، وقدمت لهم التماسات بشأن قضايا مثل استيراد فراء صغار الفقمة، وصيد الأفيال غير المشروع، والصيد.

وبينما أكدت باردو أنها تنتمي بشكل قاطع إلى اليمين، جادلت أيضاً بأنها تستطيع العمل مع أي سياسي يساعد في الدفاع عن حقوق الحيوان، وقد أشادت ذات مرة بالسياسي اليساري جان لوك ميلانشون لكونه نباتياً.

تهديد بالرحيل والحصول على الجنسية الروسية

في عام 2013، هددت باردو بمغادرة فرنسا والتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية إذا تم قتل فيلين مصابين بمرض السل في حديقة حيوان ليون. ولكن بعد أن أشادت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غيرت موقفها وانتقدته بعد غزو أوكرانيا.

في سنواتها الأخيرة، انتقدت باردو حركة #MeToo. وقبل صدور الحكم في وقت سابق من هذا العام ضد الممثل جيرار ديبارديو ، الذي أدين بالاعتداء الجنسي على امرأتين أثناء تصوير فيلم في عام 2021، دافعت باردو عما وصفته بـ"الموهوبين الذين يتحرشون بالفتيات".

"النسوية ليست من اهتماماتي... أنا معجبة بالرجال"، هكذا صرّحت لقناة BFM TV في آخر مقابلة تلفزيونية لها هذا العام. وعندما أشار المذيع إلى إمكانية الجمع بين النسوية والإعجاب بالرجال، صرخت باردو قائلة: "لا!".