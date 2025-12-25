إيلاف من القاهرة: تم الإعلان رسمياً عن انفصال الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن الإعلامي المصري السعودي عمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، وذلك وفقًا لما أكده مقربون من الطرفين، ونشرته وسائل الإعلام المصرية.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء قرار الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الإبقاء على علاقة ودّية، تقديراً لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.

وأكدت المصادر أن الانفصال تم بهدوء تام، بعيداً عن أي خلافات علنية، وفي إطار من الخصوصية والتفاهم الأسري، دون صدور أي تصريحات رسمية من الطرفين حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من ظهور عمرو أديب ولميس الحديدي معاً في مناسبة عائلية، حيث احتفلا بخطوبة نجلهما نور، في حفل اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين، وذلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.