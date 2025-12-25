إيلاف من أكرا: انتشرت مقاطع فيديو لآلاف الأشخاص من مختلف أنحاء إفريقيا، يتوجهون إلى غانا بعد أن زعم النبي المزعوم "إيبو نوح" أن الله حذره من طوفان عالمي سيقع في 25 ديسمبر (كانون الأول).

“Nobody should rush to any location tomorroɔ casue God has given us sometime to build more arks”



~ Ebo Noah 24th Decemberpic.twitter.com/hnXvbemwPW — Mr.AHENKORAH (@_mrahenkorah) December 24, 2025

وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي انتشرت قصة "إيبو نوح"، النبي المزعوم من غانا الذي يقوم ببناء سفن خشبية كبيرة على هيئة سفينة النبي نوح لإنقاذ البشرية من طوفان قال إنه سيبدأ اليوم 25 ديسمبر (كانون الثاني).

ويزعم أن الله أخبره بتكرار مهمة النبي نوح وإنقاذ البشر وجميع أنواع الحيوانات من طوفان توراتي سيغطي الأرض.

ولا يعرف الكثير عن "إيبو نوح" حتى اسمه الحقيقي أو موقعه الدقيق، لكنه نجح في اكتساب عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انتشرت مقاطع فيديو له، يظهر فيها بملابس عادية وهو يقرأ من كتاب أو يتفقد صناديق خشبية قيد البناء، على الإنترنت منذ أشهر مع اقتراب موعد 25 ديسمبر.

ويقول "النبي" الغاني إنه يحذر من طوفان كبير منذ شهر أغسطس، ويدعي أنه تلقى أوامر من الله ببناء ما يصل إلى عشر سفن. وتشير بعض المصادر إلى أن هذه السفن يمكن أن تستوعب عدة آلاف من الأشخاص، فيما تزعم مصادر أخرى أنها قادرة على استيعاب ما يصل إلى 600 مليون شخص.

كما ذكر أن بعض الحيوانات، مثل الأغنام والطيور، بدأت تتجمع "بأمر إلهي" بالقرب من الموقع الذي تبنى فيه السفن، إلا أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسميا من أي جهة.

وبحسب الصور المتداولة على الإنترنت، تبدو السفن مجرد قوارب خشبية بسيطة لا يمكنها استيعاب سوى بضع عشرات من الأشخاص، وهو عدد بعيد تماما عن استيعاب ملايين البشر والحيوانات، ما زاد من حالة الشك.

وسافر آلاف الأشخاص إلى غانا إيمانا بالنبوءة، في حين شكك آخرون فيها استنادا إلى النصوص الدينية.

وقد اعتقلت السلطات الغانية "إيبو نوح" بتهمة التسبب في الذعر ونشر معلومات كاذبة، إلا أنه تم إطلاق سراحه لاحقا وركب السفن مع الأشخاص الذين حضروا.

