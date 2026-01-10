إيلاف من لندن: في تطور جديد قد يكون له تأثيراته الإنقلابية دعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي إلى بدء إضراب عام، وكذلك إلى نزول الناس إلى الشوارع عند الساعة السادسة مساءً يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير (كانون الثاني)

كما كتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع، ومن جانبه أشاد وزراء خارجية أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، بشجاعة الشعب الإيراني في الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحق في الاحتجاج السلمي.

الإنترنت لايزال مقطوعاً

وقد خرج الشعب الإيراني مساء الجمعة 9 يناير (كانون الثاني)، ولليلة الثانية على التوالي، إلى الشوارع في مدن مختلفة استجابةً لدعوة ولي العهد السابق، رضا بهلوي.

ورغم قطع الإنترنت وفرض قيود على إرسال الصور، تُظهر مقاطع الفيديو الواردة أن الاحتجاجات استمرت بشكل واسع ومتزامن في مناطق مختلفة من إيران.

وأفادت تقارير وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بأنه مع اقتراب موعد الدعوة الجديدة التي أطلقها ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لا يزال الإنترنت مقطوعًا في جميع أنحاء البلاد، وكان بهلوي قد دعا في وقت سابق إلى بدء إضراب عام، وكذلك إلى نزول المواطنين إلى الشوارع عند الساعة السادسة مساءً يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير (كانون الثاني).

مواطنون يزيلون رموز النظام من شوارع المدن الإيرانية

في أعقاب الثورة الوطنية للإيرانيين واندلاع تجمعات احتجاجية واسعة في مدن مختلفة، شرع المواطنون في تحطيم وإزالة رموز النظام من شوارع وساحات المدن.

المحتجون "حثالة"!

وخلال بثٍ مباشر على القناة الثالثة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية "صدا وسيما"، وصف أمير حسين طهماسبي، مقدّم برنامج "سلام صبح‌به‌خير"، المحتجين الإيرانيين بعبارة «الحثالة» مستخدمًا لهجة مهينة.