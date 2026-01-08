إيلاف من واشنطن: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف مقابلة صحفية كانت تُجرى معه داخل المكتب البيضاوي لتلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، استمرت لأكثر من ساعة.

وذكرت الصحيفة أن أربعة من مراسليها كانوا قد جلسوا لإجراء مقابلة مع ترامب، قبل أن يقطع الحديث بعد دقائق قليلة لتلقي المكالمة، وذلك عقب أيام من تهديده باتخاذ إجراءات ضد كولومبيا على خلفية دورها كمركز رئيسي لإنتاج الكوكايين.

وبحسب التقرير، دعا ترامب المراسلين إلى البقاء داخل المكتب البيضاوي خلال المكالمة، مشترطاً أن تبقى تفاصيل المحادثة خارج السجل الرسمي. كما حضر المكالمة نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قبل أن يغادرا الغرفة فور انتهائها.

وعقب الاتصال، وجّه ترامب أحد مساعديه لنشر منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن الرئيس الكولومبي اتصل "لشرح وضع المخدرات" القادمة من معامل إنتاج الكوكايين في المناطق الريفية بكولومبيا، مضيفاً أنه وجّه دعوة رسمية لبيترو لزيارة واشنطن.

ووفق الصحيفة، بدا أن المكالمة الطويلة أسهمت في تهدئة التوتر وأزالت أي تهديد فوري بتحرك عسكري أميركي ضد كولومبيا. كما نقلت عن ترامب قوله إنه يعتقد أن الإطاحة بنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعثت برسالة قوية إلى قادة المنطقة، وأثارت مخاوف دفعتهم إلى إبداء قدر أكبر من الانصياع للضغوط الأميركية.