إيلاف من عدن: أكد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها الكاملة على الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن منع نقل أو تهريب الأسلحة إلى خارج المدينة يمثل "أولوية أمنية قصوى" في الوقت الراهن.

وأوضح حيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإجراءات الأمنية الحالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، التي قضت بتكليف قوات "العمالقة" وقوات "درع الوطن" بمهام حفظ الأمن وحماية السكينة العامة.

وأشار الوزير إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على التزام هذه القوات بواجباتها الوطنية في حماية ممتلكات المواطنين، ومنع أي أعمال نهب أو تجاوزات، إضافة إلى فرض النظام وسيادة القانون بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وفي رسالة طمأنة للشارع اليمني، أكد حيدان أن "الوضع الأمني تحت السيطرة"، لافتاً إلى حرص الدولة على عدم المساس بالمواطنين أو ممتلكاتهم، ومتوعداً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد يحاولون الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.

واختتم وزير الداخلية تصريحه بدعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، معتبراً أن تماسك الجبهة الداخلية يعد ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة.