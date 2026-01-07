قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوم الأربعاء، إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي موجود في عدن للإشراف على العمليات العسكرية والأمنية في المدينة، وذلك بعد أن أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد أن الزبيدي فرّ إلى وجهة مجهولة.

وأضاف المجلس أنه فقد الاتصال بوفده في السعودية، قائلاً إنه "تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، وعدم توفر أي معلومات رسمية حتى هذه اللحظة حول مكان وجوده أو الظروف المحيطة به".

وتخلّف الزبيدي الذي سيطرت قواته على مساحات شاسعة من الأراضي الجنوبية الشهر الماضي قبل أن تستعيدها قوات حكومية مدعومة من السعودية، عن السفر إلى الرياض لإجراء محادثات كانت مقررة الأربعاء.

وبعد ليلة من الغارات السعودية على اليمن، طالب المجلس السلطات السعودية بـ"الوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفده الموجود في الرياض"، مجدداً التأكيد أن الزبيدي "يواصل مهامه من العاصمة عدن".

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، موافقتها على استضافة مؤتمر يضم المكونات الجنوبية اليمنية كافة، في إطار مساعٍ سياسية لمعالجة التطورات المتسارعة التي يشهدها جنوب اليمن.

ميدانياً، قُتل أربعة مدنيين في ضربات نفّذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأربعاء، بحسب ما أفاد مصدران طبيان لفرانس برس، فيما هاجمت القوة محافظة الضالع، معقل رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي.

وأكد مصدران طبيان في مستشفيي النصر والتضامن في الضالع سقوط أربعة قتلى "مدنيين" وستة جرحى في "حصيلة أولية" للقصف على المحافظة.

وقد نفّذ التحالف بقيادة السعودية أكثر من 15 غارة الأربعاء على محافظة الضالع معقل رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن الضربات استهدفت "بيوت قياديين محليين موالين" للزبيدي.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه نفّذ "ضربات استباقية محدودة" ضد الانفصاليين في جنوب البلاد لمنع "تفاقم الصراع وامتداده" إلى مناطق أخرى.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن" ولم يستقل الطائرة التي كان يفترض أن تقله إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات سلام مقررة الأربعاء.

وأضاف أنه "قرابة منتصف الليل (21,00 بتوقيت غرينتش) تلقى التحالف معلومات بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحه ثقيلة وخفيفة وذخائر" باتجاه محافظة الضالع، وفق البيان.

ويقول إن الزبيدي "ترك أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بعد أن قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة".

وتابع البيان أن "الضربات الاستباقية هدفت إلى تعطيل تلك القوات، وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع وامتداده إلى محافظة الضالع".

وفي السياق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني في بيان الأربعاء، إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في المجلس الذي يمثل السلطات المعترف بها دولياً "لارتكابه الخيانة العظمى".

وذكر المجلس في البيان الذي نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أنه قرر "إحالة الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل"، مُعَدِداً جرائمَ يتهمه بارتكابها.