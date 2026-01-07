إيلاف من لندن: حكم على رجل بريطاني بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة بيع مواد كيميائية عبر الإنترنت بتهمة المساعدة على الانتحار.

أقرّ مايلز كروس، البالغ من العمر 33 عامًا، من ريكسهام، بأربع تهم تتعلق بارتكاب فعلٍ عمدًا من شأنه تشجيع أو مساعدة شخص آخر على الانتحار.

عندما أنشأ مايلز كروس حسابات بريد إلكتروني وحسابات مصرفية جديدة، وحصل على هاتف محمول جديد، كان ذلك بهدف بدء مشروع تجاري يهدف إلى تحقيق الربح. لكن المنتج الذي اشتراه بكميات كبيرة كان مُعدًا للبيع لغرض واحد فقط.

وفي خين توفي شخصان نتيجة تعامله بهذه المادة الكيميائية. أقرّ كروس، من مدينة ريكسهام، بأربع تهم تتعلق بارتكاب فعلٍ عمدًا من شأنه تشجيع أو مساعدة شخص آخر على الانتحار.

لم يُبدِ أي رد فعل أثناء نطق القاضي ريس رولاندز بالحكم عليه بالسجن، قائلاً للمتهم: "لحسن الحظ، هذه قضية نادرة وخطيرة للغاية. وأكرر، لقد كنت تبيع لأشخاص غرباء تمامًا وأنت تعلم أن المادة المستخدمة هي لإنهاء حياة شخص آخر."

وكان كروس أسس شركة لبيع المادة الكيميائية عبر منتدى نقاش على الإنترنت، وتفاعل مع الآخرين في المنتدى باسم مستعار".

وكان انضم إلى الموقع في يوليو/تموز 2024، ونشر رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي مكّن الناس من طلب المادة الكيميائية منه مباشرةً والدفع عبر حسابه المصرفي.

وتلقى كروس دفعات بقيمة 100 جنيه إسترليني من أربعة أشخاص، وأرسل لهم المادة الكيميائية عبر البريد. أُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي إثر تحقيق للشرطة في عمليات بيع عبر المنتدى للمساعدة على الانتحار.

وعثر الضباط على المادة الكيميائية وأدوات أخرى في منزله. ربطت الأجهزة التي صادرتها الشرطة كروس بالمنتدى، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابه المصرفي.

وكان من بين الذين زوّدهم بالمادة الكيميائية شاب يُدعى شوبريت، يبلغ من العمر 26 عامًا. توفيت السيدة سينغ في غرب يوركشاير العام الماضي.

أما الشخص الآخر الذي توفي فهو والد رجل اشترى المادة الكيميائية من كروس. عثر على العبوة وصادرها من ابنه، لكنه استخدمها لاحقًا للانتحار.

ناجية تتحدث

ومن بين الناجين امرأة قالت إنها اشترت المادة في وقت شعرت فيه بالضعف. وقالت: "لأن هذا الشخص سهّل الحصول عليها، أعتقد أنه استغل ضعف الناس مثلي".

وأضافت: "مع أنه لا يعرفني وقد لا يدرك تمامًا عواقب أفعاله، إلا أن المادة التي روّج لها وباعها وأرسلها لي كان من الممكن أن تنهي حياتي وتؤثر سلبًا على عائلتي".

وفي استجواب الشرطة، طُلب من كروس تقديم تفاصيل عن أي شخص ربما يكون قد استلم المادة الكيميائية وبالتالي كان معرضًا للخطر. سُئل: "هل يمكنك المساعدة بأي شكل من الأشكال؟" فأجاب: "لا".

اعتراف

اعترف لاحقًا بالتهم الموجهة إليه، وتُعد محاكمته الأولى من نوعها.

وقال مساعد قائد شرطة شمال ويلز، غاريث إيفانز: "أعتقد أنه من المثير للدهشة أن ينحدر أحدهم إلى هذا المستوى من الانحطاط، مستغلاً ضعف الناس وسعى للتربح منهم".

وأضاف: "أنصح أي شخص يمر بظروف صعبة، أو يشعر باكتئاب شديد، أو تراوده أفكار انتحارية، باللجوء إلى المساعدة المتخصصة من منظمة السامريين، بدلاً من الانخراط في المنتديات التي قد تجد فيها مفترسين مثل كروس يتربصون بضعف الناس".

وقالت أليسون ستوري، كبيرة المدعين المتخصصين في قسم الجرائم الخاصة التابع لدائرة الادعاء الملكي: "من الواضح أن مايلز كروس استهدف أشخاصاً ضعفاء، كان يعلم أنهم يفكرون في الانتحار.

لم يكن يعرف شيئاً عنهم. لم يكن يعلم إن كانوا سيتحسنون لو مُنحوا الوقت. ربما لم يكن يكترث". كان يسعى للربح.

وتقول الشرطة إن المنتدى لم يعد متاحًا للمستخدمين العاديين في المملكة المتحدة.

أوفكوم تتابع

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) أنها تواصل تحقيقاتها بشأن المنتدى.

لكن آندي بوروز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مولي روز، قال: "استغل مايلز كروس منتدىً إلكترونيًا مؤيدًا للانتحار بقسوة لاستهداف الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار وبيعهم مادة سامة مرتبطة بما لا يقل عن 133 حالة وفاة في المملكة المتحدة.

وقال: "ينبغي على أوفكوم التحرك فورًا لفرض غرامات وعقوبات جنائية على مالكي هذا المنتدى وردع المواقع المقلدة من الظهور مكانه."