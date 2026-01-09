إيلاف من القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة مصرية دخلت المياه المحاصرة قبالة سواحل غزة، وأفادت القناة 13، نقلاً عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، أن مصر أقرت بمسؤوليتها عن الحادث.

وفي التفاصيل أكد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس دخول سفينة حربية مصرية المنطقة البحرية المغلقة قبالة سواحل قطاع غزة .

وقد انطلقت سفن البحرية الإسرائيلية من قاعدة أشدود البحرية، وأصدرت تعليمات للسفينة المصرية بالمغادرة، وأفادت القناة 13 بأن سفنًا حربية إسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه السفينة، نظرًا لما شكلته من تهديد وشيك. ولم يؤكد بيان الجيش الإسرائيلي هذا الأمر أو ينفيه، وفقاً لتقرير"جيروزاليم بوست".

وقال الجيش الإسرائيلي : "لقد تصرف الجيش وفقاً للإجراءات، ودعا السفينة إلى التوقف، وبعد عدم امتثالها، تم اتخاذ تدابير التباعد" ، قبل أن تستدير السفينة وتعود إلى المياه الإقليمية المصرية.

وأفادت القناة 13، نقلاً عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، أن مصر أقرت بمسؤوليتها عن الحادث.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "مصر شريك أساسي في اتفاق السلام، وأن العلاقة الأمنية بين البلدين تستمر كالمعتاد".