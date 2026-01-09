إيلاف من واشنطن: يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصور جديد للحدود بين سوريا و إسرائيل، ويقوم التصور على تحويل هذه الحدود من مناطق عازلة إلى منحدرات سهلة الوصول، ومشروعات ترفيهية وسياحية واقتصادية.

وقالت تقارير إن ترامب يريد تحويل جبل الشيخ إلى منتجع للتزلج كجزء من خطته الجديدة للسلام، حيث يمزج بين الأمن والتعاون الاقتصادي لإسرائيل وسوريا، وتتحول نقطة التوتر إلى مكان للترفيه.

"إن التوصل إلى اتفاق مؤقت قد يُتيح يوماً ما احتساء الشوكولاتة الساخنة في فندق عند سفح تل صغير على الجانب السوري من جبل الشيخ، أمر قد يكون في متناول اليد وقابل للتحول إلى واقع".

الهدف هو تحويل جبل الشيخ - على جانبي الحدود الإسرائيلية السورية - إلى أسبن الشرق، المجهز بمصاعد التزلج وآلات صنع الثلج وعشرات الآلاف من السياح الشتويين الذين يستمتعون بكرم الضيافة الدرزية في جنوب سوريا، على حد وصف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

هل يبدو الأمر جنونياً، مثل بيت شعر يمكن إدراجه في نسخة محدثة من أغنية جون لينون الشهيرة "تخيل"؟ بالتأكيد، لكن هذه إحدى الأفكار التي طُرحت خلال محادثات باريس هذا الأسبوع بين فرق إسرائيلية وسورية، بوساطة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وكلاهما مطوران عقاريان ومبعوثان رفيعا المستوى في إدارة ترامب.

فيما يتعلق بتلك القضية بين القدس ودمشق – وهي احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي لمساحة كبيرة من الأراضي داخل سوريا للحفاظ على أمن حدود إسرائيل، ومطالبة السوريين باستعادة السيطرة على تلك الأراضي – فيجب إيجاد حل وسط وتحويلها إلى منطقة اقتصادية مزدهرة.

كل هذا يعكس نمطًا ناشئًا لإدارة ترامب بشأن النزاعات الحدودية: تجميد القتال، وإخراج الأراضي المتنازع عليها من الصراع العسكري، واستخدام الحوافز الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في الوضع - على أمل أن يفتح هذا في النهاية الباب أمام اتفاق سلام أوسع.

السلام من خلال الازدهار.. فكرة ترامبية

أطلق عليه اسم السلام من خلال الازدهار - وهو صدى لعنوان مؤتمر إدارة ترامب الذي عقد في صيف 2019 بعنوان "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، والذي طرح منطقًا اقتصاديًا أولًا لصنع السلام والذي دعم لاحقًا اتفاقيات أبراهام .

في حين أنه من السهل، للوهلة الأولى، السخرية من فكرة تحويل جنوب سوريا إلى وجهة سياحية شهيرة، إلا أن المنطق الكامن وراءها، عند النظرة الثانية، يجعلها تستحق نظرة ثانية.

قبل أسبوعين، وفي مؤتمر صحفي في منتجع مارالاغو برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما إذا كان الزعيمان قد توصلا إلى تفاهم بشأن سوريا. وكان رد ترامب، حسناً، رداً ترامبياً بامتياز:

"فيما يخص سوريا، كما تعلمون، الرئيس الجديد الشرع - أنا أحترمه، إنه رجل قوي جداً، وهذا ما تحتاجه سوريا. لا يمكنك أن تضع شخصاً مثالياً - شخصاً مثالياً، كل شيء على ما يرام، لا مشاكل في الحياة - لديك العكس تماماً هناك. إنه رجل قوي، وعلاقتنا به رائعة."

بعد أن أشاد ترامب بأحمد الشرع لتعاونه في الرد على هجوم ديسمبر (كانون الأول) الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين في سوريا والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على تنظيم داعش، تابع قائلاً: "أنا متأكد من أن إسرائيل والشرع سيتعاونان. سأحرص على أن يتعاونا".

العودة إلى باريس للتفاوض من جديد

بعد أيام قليلة، وبعد جمود دام شهرين في محادثات الأمن التي قيل إنها وصلت إلى طريق مسدود، اجتمع الجانبان تحت إشراف أميركي في باريس، حيث نوقشت خطة تحويل الأسلحة إلى زلاجات. وسواء أكانت الخطة ستنجح أم لا، فإن مناقشة الجانبين لقضايا اقتصادية ومدنية، وليس فقط الترتيبات الأمنية، شكلت في حد ذاتها تطوراً جديداً ومُنعشاً.

لطالما حلم الإسرائيليون بتناول الحمص في دمشق كجزء من اتفاقية سلام شاملة مع سوريا. لا يزال هذا النوع من السلام يبدو بعيد المنال، لكن اتفاقاً مؤقتاً قد يُتيح يوماً ما احتساء الشوكولاتة الساخنة في نُزُلٍ عند سفح تلٍّ على الجانب السوري من جبل الشيخ، قد يكون أمراً في متناول اليد.

قال ترامب إنه "سيجعل الأمور تسير على ما يرام بين إسرائيل وسوريا"، وإحدى الطرق التي يحاول بها القيام بذلك هي تحويل المنطقة التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط الأسد، بما في ذلك الجزء السوري من جبل الشيخ ، إلى منطقة لا تنافس ولا تناحر فيها، بل تعاون وتنمية".

ما هي القضية المطروحة؟

تتمثل المشكلة المباشرة في المنطقة التي انتقل إليها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط بشار الأسد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. لم يكتفِ بالسيطرة على المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، بل توغل شرقًا إلى ما وراء ذلك، وقام ببناء العديد من المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي.

أوضح نتانياهو، خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب، مبررات هذه الخطوة قائلاً: "نريد ضمان أمن المنطقة الحدودية المتاخمة لحدودنا، وخلوها من الإرهابيين والهجمات، كما نريد حماية أصدقائنا الدروز".

ما أوضحه نتانياهو بإيجاز هناك كان في جوهره عقيدة أمنية إسرائيلية محدّثة. فبعد السابع من أكتوبر، لم يعد كافياً وجود سياج أو جدار على طول الحدود، بل يُفضّل إنشاء منطقة عازلة على الجانب الآخر خالية من التهديدات.

هذه هي العقيدة المتبعة في غزة، حيث سيشمل أي اتفاق نهائي هناك منطقة عازلة بعرض كيلومتر تقريباً على طول الحدود مع إسرائيل. لماذا؟ لمنع الهجمات من تلك المنطقة، كما حدث في 7 أكتوبر، لشن هجوم عبر الحدود وإغراق الدفاعات الإسرائيلية.

وفي لبنان أيضاً، تريد إسرائيل منطقة عازلة على طول الحدود، جنوب الليطاني، بدون وجود حزب الله. ولا يوجد مكان تشتد فيه الحاجة إلى ذلك أكثر من الجولان.

في واقع ما بعد 7 أكتوبر، وواقع ما بعد الأسد، يكمن الخوف في أن ينتقل الجهاديون إلى ما كان في السابق منطقة منزوعة السلاح مقدسة - فقد أبقى نظام الأسد، بكل عيوبه، تلك المنطقة خالية، على الأقل حتى دخل الإيرانيون إلى سوريا بأعداد كبيرة خلال الحرب الأهلية.

يكمن الخوف في أنه مع سقوط الأسد وصعود شرع إلى السلطة، لن تشعر دمشق بعد الآن بأنها ملزمة باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مما يسمح لجهات معادية لمصالح إسرائيل - إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي - بالتحرك إلى المنطقة المنزوعة السلاح أو بالقرب منها، ومن هناك يمكنهم في يوم من الأيام شن هجمات على غرار هجمات 7 أكتوبر ضد المجتمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان.