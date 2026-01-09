إيلاف من لندن: مع انشغالها بأزمات حافلة في الداخل والخارج ابتداء من فنزويلا وكولومبيا وغرينلاند وقتل سيدة في مينابوليس على يد رجال الهجرة، وجدت أميركا نفها امام قضية رجل متهم بسرقة أكثر من 100 جمجمة بشرية

حسب وثائق المحكمة، أُوقف جوناثان جيرلاش، البالغ من العمر 34 عامًا، في مقبرة جبل موريا بضاحية من ضواحي فيلادلفيا، وبحوزته حقيبة تحتوي على رفات محنطة لطفلين صغيرين، وثلاث جماجم، وعظام أخرى.

وُجهت تهمة السرقة لرجل بعد اكتشاف أكثر من 100 جمجمة بشرية وبقايا أخرى في ولاية بنسلفانيا.

كما عثرت الشرطة على العديد من العظام الطويلة، وأيدٍ وأقدام محنطة، وجذوع متحللة، وهياكل عظمية أخرى في منزل جوناثان جيرلاش، البالغ من العمر 34 عامًا، وفي وحدة تخزين يملكها.

وقال المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، تانر راوس: "كانت الجماجم في حالات مختلفة. بعضها كان معلقًا، وبعضها الآخر مُجمّعًا، وبعضها مجرد جماجم على رف".

ويأتي هذا في أعقاب تحقيق في عمليات اقتحام مقبرة جبل موريا في ييدون، إحدى ضواحي فيلادلفيا.

استهداف أضرحة

تزعم الشرطة أن جيرلاش استهدف الأضرحة والمدافن تحت الأرض في الموقع الذي تبلغ مساحته 160 فدانًا، والذي يضم ما يُقدّر بنحو 150 ألف قبر.

وقالت السلطات إنها عثرت أيضًا على مجوهرات يُعتقد أنها مرتبطة بالمدافن. وفي إحدى الحالات، وُجد جهاز تنظيم ضربات القلب لا يزال موصولًا بها.

وأضاف السيد راوس أنه من غير الواضح ما الذي يُزعم أن جيرلاش كان يفعله بالرفات، مشيرًا إلى أن بعضها يعود إلى مئات السنين.

وقالت الشرطة إن عمليات الاقتحام تركزت على المدافن والأضرحة المغلقة التي تحتوي على قبور قديمة، والتي تم تحطيمها أو إتلاف أحجارها للوصول إلى الرفات الموجودة بداخلها.

وأُلقي القبض على جيرلاش يوم الثلاثاء أثناء عودته إلى سيارته وبحوزته عتلة، وفقًا لوثائق المحكمة، التي ذكرت أيضًا أنه كان يحمل حقيبة تحتوي على رفات محنطة لطفلين صغيرين، وثلاث جماجم، وعظام أخرى.

وُجهت إلى جيرلاش 300 تهمة سرقة، وتلقي مسروقات، وتدنيس حرمة الموتى، وفقًا لسجلات المحكمة.

كما وُجهت إليه عشرات التهم الأخرى بتدنيس نصب تذكاري عام، وتدنيس قطعة أثرية مقدسة، وتدنيس موقع دفن تاريخي.

وأفادت وثائق المحكمة أن جيرلاش اعترف بسرقة ما يقارب 30 رفاتًا بشرية من مقبرة جبل موريا.

وعلمت السلطات بالجرائم المزعومة بعد أن أبلغ أعضاء مجلس إدارة منظمة غير ربحية تُعنى بالحفاظ على المقبرة الشرطةَ بتدنيس مواقع دفن، حسبما صرّح رئيس بلدية ييدون، روهان هيبكينز، في مؤتمر صحفي.