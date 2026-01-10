قال محافظ حلب، عزّام الغريب، إن قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات ليل الخميس في حيّي الأشرفية وبني زيد، فيما باشرت الفرق المختصة منذ صباح الجمعة أعمال فتح الطرقات وإزالة الحواجز، في إطار ما وصفه بـ"الإجراءات الرامية إلى استكمال تأمين الأحياء وتهيئتها لعودة آمنة ومنظّمة للأهالي النازحين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي السياق ذاته، نقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية رصدت "وجوداً لقوات تتبع لتنظيم pkk الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في حي الشيخ مقصود"، متهماً هذه القوات بمحاولة "تقويض الاتفاق واستهداف الجيش وقوى الأمن".

وكان الجيش السوري قد أعلن ليل الخميس، وقفاً لإطلاق النار لمدة ست ساعات في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، انتهى صباح الجمعة عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش. وأفادت تقارير محلية بأن مقاتلين أكراد رفضوا الانسحاب من ثلاثة أحياء في حلب، بموجب شروط الهدنة التي منحتهم مهلة للمغادرة، معتبرين أن المغادرة تمثل "استسلاماً"، ومؤكدين عزمهم "على الدفاع عن مناطقهم".

وتحدثت تقارير عن تجدد الاشتباكات وإطلاق النار في منطقة الشيخ مقصود، فيما تتهم دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، بخرق اتفاق الاندماج مع الحكومة المركزية.

من جهته، رحّب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالهدنة المؤقتة، قائلاً عبر حسابه على منصة إكس: "ترحب الولايات المتحدة ترحيباً حاراً بالهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها الليلة الماضية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب".وأضاف باراك أن بلاده تأمل أن "تُسفر نهاية هذا الأسبوع عن هدوء دائم وحوار أعمق"، مشيراً إلى العمل على تمديد الهدنة لما بعد الموعد المحدد لها.

EPA

في المقابل، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "السوريين الكرد هم أهلنا وشركاؤنا في المستقبل"، داعياً إلى خطاب وطني جامع "ينبذ كل أشكال التفرقة والتحريض"، بحسب سانا. وقال المصطفى إن الإجراءات العسكرية والأمنية الأخيرة جاءت "استجابة لحالة استعصاء سعت بعض القوى إلى إطالة أمدها خارج منطق الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن الهدف منها كان "إعادة الأمور إلى نصابها وحماية الاستقرار العام".

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل افتتاح 64 مركز إيواء في محافظة حلب لاستقبال نحو 27,560 أسرة نازحة، تضم قرابة 140 ألف شخص، نتيجة النزوح من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وعدد من الأحياء المجاورة. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الاستجابة الإنسانية الطارئة"، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أن وقف إطلاق النار يهدف إلى "إنهاء الحالة العسكرية" في تلك الأحياء و"تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية"، مؤكدة السماح للمسلحين المغادرين بحمل السلاح الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش بتأمين مرافقتهم حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد.