إيلاف من القاهرة: قديماً قالوا عنه "جوعاً وهيماً" أو مجرد شعور وهمي بالجوع، ولكن اتضح فيما بعد أن ظاهرة شعور البعض بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام يرتبط بأسباب واقعية، وليس مجرد تفسير نفسي ووهمي.

يشعر بعض الأشخاص بالجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام، حتى وإن كانت الوجبة تبدو مشبعة وكافية، وهو أمر يثير الحيرة ويدفع للتساؤل حول أسبابه الحقيقية، خاصة إذا تكرر بشكل يومي وأثر على الشهية والوزن والصحة العامة، وفقاً لتقرير موقع "الأهرام" المصري.

نوعية الطعام والشعور بالجوع

نوعية الطعام تلعب الدور الأهم في الإحساس بالشبع أو الجوع. الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والمعجنات ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم يهبط سريعًا، ما يرسل إشارات للمخ بضرورة تناول الطعام مجددًا. على العكس، الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف تمنح شعورًا أطول بالامتلاء.

نقص البروتين.. ماذا يفعل؟

نعم، فالبروتين عنصر أساسي في تنظيم الشهية. الوجبات التي تفتقر إلى البروتين لا تحفز هرمونات الشبع بشكل كافٍ، مما يجعل المعدة تطلب الطعام سريعًا بعد الأكل. إدخال مصادر بروتين مثل البيض، البقوليات، الزبادي، أو اللحوم الخالية من الدهون يساعد على تقليل الإحساس بالجوع.

السكر والأنسولين

عند تناول أطعمة مرتفعة السكر، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة، فيفرز الجسم كمية كبيرة من الإنسولين لإعادته إلى مستواه الطبيعي. هذا الانخفاض السريع قد يسبب شعورًا مفاجئًا بالجوع، حتى لو كانت المعدة ممتلئة بالفعل.

شرب الماء يقضي على الشعور بالجوع الوهمي؟

في كثير من الأحيان يخلط الجسم بين الشعور بالعطش والجوع، فيُترجم نقص السوائل على أنه حاجة للطعام. شرب كمية كافية من الماء قبل الوجبات وبعدها قد يقلل من الإحساس بالجوع غير الحقيقي.

التوتر وتراجع جودة النوم

نعم، فالتوتر المزمن وقلة النوم يؤثران على هرمونات الجوع والشبع، مثل هرمون الجريلين واللبتين، مما يزيد الشهية ويجعل التحكم في الجوع أكثر صعوبة حتى مع تناول وجبات كافية.

وفي بعض الحالات، قد يكون الجوع المستمر بعد الأكل مرتبطًا بمشكلات صحية مثل مقاومة الإنسولين، اضطرابات الغدة الدرقية، أو اضطرابات الجهاز الهضمي، وهنا يُنصح باستشارة الطبيب إذا تكرر الأمر بشكل ملحوظ.

كيف نقاوم جوع ما بعد تناول الطعام؟

الاعتماد على وجبات متوازنة تحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية، مع الأكل ببطء، وتنظيم مواعيد الوجبات، وتجنب السكريات البسيطة، وشرب كميات كافية من الماء، والنوم لعدد ساعات مناسب، كل ذلك يساعد بشكل كبير على الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.