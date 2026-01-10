يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب ساحل العاج، في مباراة حاسمة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ضمن دور خروج المهزوم.

وتم بالفعل اختيار طاقم التحكيم وتحديد السبت لإقامة المباراة في ملعب أدرار في المغرب بين الفريقين اللذين لديهما سجل حافل من المواجهات التي حُسم أغلبها لمنتخب مصر.

إذ خاض المنتخبان الوطنيان 21 مباراة، كانت الأولى من بينها عام 1970. وفازت مصر في 11 مباراة بينما فاز منتخب ساحل العاج مباريات في حين ساد التعادل باقي المباريات.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحكيم المباراة للحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، في حين يدير لحلو بن براهم تحكيم تقنية الفيديو (VAR)، وهو جزائري أيضاً.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور من المسابقة بعد فوزه على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء صعب امتد لأكثر من 120 دقيقة بعد لعب وقت إضافي حوالي 30 دقيقة.

وتمكن منتخب ساحل العاج من تحقيق الفوز على بوركينافاسو بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه نظيره المصري.

اللقب الثامن

تتصدر حملة إعلانية تحمل شعار "عايزين الثامنة"، منصات الإعلام المصرية، والتي تطلقها عدد من الشركات، اغتناماً للحماس الجماهيري في مصر للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي فاز بها سبع مرات من قبل.

وبدأ منتخب الفراعنة البطولة وسط آمال على المستوى الشعبي والفني لتحقيق لقب البطولة ليتوج المنتخب المصري للمرة الثامنة بطلاً لأفريقيا.

لكن صعوبة لقاء بنين، الذي امتدت لأكثر من 120 دقيقة حتى حُسمت لصالح المنتخب المصري، أثارت قلق جماهير الكرة المصرية حيال المستوى الفني للفريق.

وتأتي هذه المحاولة بعد حوالي 15 سنة من آخر فوز للمنتخب المصري بالبطولة، إذ تخوض مصر هذه المسابقة للمرة الـ27 في تاريخها، ما يجعلها أكثر المنتخبات الوطنية مشاركةً في هذه بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبعث التاريخ الطويل لمصر في هذه البطولة والسجل الحافل بالانتصارات الأفريقية، على الطمأنينة بين جماهير مصر، ولدى المنتخب المصري تاريخ طويل في هذه البطولة والسجل الحافل بالانتصارات الأفريقية، إذ أن مصر هي الأكثر فوزاً بالبطولة منذ انطلاقها في العاشر من فبراير/ شباط 1957 في السودان.

وسيطرت مصر على القارة السمراء وفازت بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 بفضل امتلاكها لمجموعة من اللاعبين المميزين مثل محمد أبو تريكة وعصام الحضري وأحمد حسن ومحمد زيدان وعمرو زكي ووائل جمعة وأحمد فتحي، إضافة إلى ثلاثة ألقاب أخرى حصل عليها المنتخب المصري.

ويشارك منتخب مصر في الدور ربع النهائي للمرة الـ11، وصعد إلى الأدوار التالية ست مرات بينما أخفق في تخطي هذه المرحلة أربع مرات ليخرج من البطولة.

كما أن مصر فازت في 20 مباراة إقصائية، آخرها مباراة بنين، لتحتل المركز الثاني في ذلك بعد نيجيريا التي فازت في 25 مباراة إقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Getty Images فازت مصر في 11 مباراة من إجمالي 21 مباراة خاضتها ضد ساحل العاج

حامل اللقب

حصل منتخب ساحل العاج على اللقب الأفريقي ثلاث مرات، أولها عام 1992. كما فاز باللقب في بطولتي 2015 و2023، ما يجعله حامل اللقب الأفريقي.

ولم يتلق منتخب ساحل العام أي هزيمة في آخر 11 مباراة إقصائية في كأس الأمم الأفريقية (7 انتصارات و4 تعادلات)، من بين التعادلات، فاز في 3 منها بركلات الترجيح، وخسر في واحدة.

وكانت آخر خسارة لحامل اللقب في مباراة إقصائية في كأس الأمم أفريقيا أمام نيجيريا 3-2 في ربع نهائي 2013.

وفاز منتخب ساحل العاج في آخر أربع مباريات إقصائية له في كأس أفريقيا، وهو أفضل سجل له في هذا النوع من المباريات.

كانت المشاركة الوحيدة السابقة لهذا المنتخب الأفريقي في ربع النهائي بصفته حامل اللقب عام 1994، إذ فاز على غانا 2-1.

تغيير حكم مباراة الجزائر ونيجيريا

AFP via Getty Images احتفال النجم الجزائري رياض محرز بتسجيله الهدف الثاني في شباك السودان في بطولة كأس أفريقيا 2025 في المغرب

يدخل منتخب الجزائر مواجهة اليوم بشعار واحد لا بديل عنه، هو الانتصار من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويأمل منتخب "الخضر" في مواصلة المشوار بثبات والعودة مجدداً إلى منصات التتويج، بحثاً عن اللقب الأفريقي الثالث بعد آخر تتويج في نسخة 2019.

وقدم المنتخب الجزائري أداءً مثالياً في دور المجموعات، حيث حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث وجمع تسع نقاط.

وفاز في الجولة الأولى على السودان بثلاثية نظيفة (3-0)، ثم واصل نتائجه الإيجابية بتغلبه على بوركينا فاسو بهدف دون رد، قبل أن يحسم مباراته الثالثة أمام غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي دور الـ16، واجه المنتخب الجزائري اختباراً صعباً أمام الكونغو الديمقراطية، لكنه نجح في العبور بفوز ثمين بهدف دون مقابل، ليضرب موعداً قوياً مع منتخب نيجيريا في الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بكامل قوته الهجومية وعناصره الأساسية، ساعياً إلى تحقيق الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي.

وكان المنتخب النيجيري قد حقق انتصاراً كبيراً في دور الـ16 على موزمبيق برباعية دون رد، ما يعكس جاهزيته العالية للمواجهة.

وتُقام مباراة الجزائر ونيجيريا على أرضية ملعب مراكش السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من إدارة مباراة نيجيريا والجزائر في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة.