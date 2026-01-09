إيلاف من الرباط: نجح المنتخب المغربي الملقب بـ"أسود الأطلس" في التهام نظيره الكاميروني الذي يلقب بـ"الأسود" أيضاً، وذلك بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في ربع نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة في المغرب.

وبذلك يضرب المنتخب المغربي موعداً نارياً مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا والتي تقام السبت، في ربع نهائي البطولة الافريقية، وهي موقعة نارية واعدة بالإثارة والندية، ومن الصعوبة بمكان توقع الفائز بها.

بالعودة إلى أحداث مباراة المغرب والكاميرون، فقد كانت هي الأفضل في مشوار المنتخب المغربي طوال البطولة القارية الحالية والتي تقام بين جماهيره، وجاء الهدف الأول بواسطة ابراهيم دياز في الدقيقة 26، وأصبح دياز ثاني لاعب في التاريخ يسجل في جميع المباريات الخمس الأولى من مسيرته في كأس الأمم الأفريقية بعد أوسي كوفي مع غانا في 1968م (6).

كما أصبح براهيم دياز ثاني لاعب في التاريخ يسجل هدف في مرمى 5 منتخبات مختلفة خلال نسخة من كأس الأمم الأفريقية.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق المغربي، وسجل اسماعيل صيباري الهدف الثاني في الدقيقة 74، لتنتهي المواجهة بفك العقدة الكاميرونية التي كانت تواجه المغرب دائماً في بطولة الأمم، كما أنه التأهل الأول لنصف النهائي للمغرب منذ نسخة عام 2004، مما يؤشر إلى أن "أسود الأطلس" في طريقهم لحصد اللقب القاري الغائب منذ نصف قرن، على الرغم من المنافسة الصعبة وقوة المنتخبات الافريقية في مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي.