باريس (فرنسا) : انسحبت البطلة الأولمبية جنغ تشينوين الخميس من بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بسبب نقص في الجاهزية البدنية، وفق ما أعلنت الخميس.

سبق اللاعبة الصينية أن بلغت نهائي البطولة الأسترالية عام 2024 قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا حاليا، بمجموعتين 6 3 و6 2.

وخضعت تشينوين لجراحة في المرفق عقب خروجها من الدور الأول في بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو، قبل أن تعود إلى منافسات رابطة المحترفات في أيلول/سبتمبر.

إلا أنها انسحبت من الدور الثالث لدورة بكين بعدما أقرت بأنها استعجلت العودة إلى المنافسات.

وكتبت تشينوين على إنستغرام "بعد تقييم دقيق من فريقي واتباعا للنصائح الطبية، يؤسفني أن أعلن انسحابي من بطولة أستراليا المفتوحة 2026".

وأضافت "رغم أن تعافيّي يسير بشكل جيد وأن فترة الإعداد للموسم مرت بسلاسة، إلا أن المشاركة في بطولة كبرى تتطلب من اللاعبات الحفاظ على جاهزية تنافسية قصوى. حالياً، لم أصل بعد إلى المستوى الذي حددته لنفسي".

وتنطلق بطولة أستراليا في 18 كانون الثاني/يناير، وهي البطولة التي حققت فيها تشينوين أول انتصار لها في البطولات الكبرى وسجلت أفضل نتيجة لها، رغم خروجها من الدور الثاني العام الماضي