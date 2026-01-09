إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي للمرة الثانية خلال يومين، حيث ناقش الجانبان "ضرورة ردع روسيا التي تتزايد عدوانيتها في أقصى الشمال".

أفاد داونينغ ستريت أن السير كير ستارمر قال إنه "يمكن بذل المزيد لحماية" منطقة القطب الشمالي، واتفق مع دونالد ترامب على "ضرورة ردع روسيا التي تتزايد عدوانيتها في أقصى الشمال" خلال مكالمته الهاتفية الثانية مع الرئيس الأمريكي خلال يومين.

وفي خضم نشاط دبلوماسي مكثف، تحدث السير كير مع السيد ترامب حول "الأمن الأوروبي الأطلسي" في أعقاب المخاوف من احتمال لجوء الرئيس الأمريكي إلى القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند، بعد اعتقاله نيكولا مادورو، رئيس فنزويلا.

وصرّح السيد ترامب مراراً وتكراراً بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند، أكبر جزيرة في القطب الشمالي، لأن "غرينلاند ذات أهمية بالغة للأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم الحر".

وصرح مسؤولون أمبركيون بأنهم قد يلجؤون إلى "الوسائل العسكرية" "للسيطرة" على الإقليم الدنماركي شبه المستقل.

يأتي هذا على الرغم من تحذير رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، من أن حلف الناتو سيكون مُهددًا في حال غزو أمريكي للإقليم.

وكان السير كير ستارمر صرّح سابقًا بأن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند يجب أن يتخذها شعبها والدنمارك فقط.

ويوم الأربعاء، أكد هذا الرأي للرئيس ترامب في مكالمة هاتفية وصفتها مصادر في داونينغ ستريت بأنها "إيجابية" و"ودية".

لكن في محادثة ثانية يوم الخميس، ناقش الزعيمان ردع روسيا في أقصى الشمال، الذي يضم غرينلاند.

وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت بشأن المكالمة: "ناقش الزعيمان الأمن الأوروبي الأطلسي، واتفقا على ضرورة ردع روسيا التي تتزايد عدوانيتها في أقصى الشمال.