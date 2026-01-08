بريزبين (أستراليا) : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب، ربع نهائي دورة بريزبين لكرة المضرب (500 نقطة) التي تشكل تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، بفوز سهل آخر وهذه المرة على الرومانية سورانا كيرستيا 6 3 و6 3 الخميس.

وبدأت سابالينكا مشوارها في الدورة بقوة من خلال فوزها في الدور الثاني على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 0 و6 1 في غضون 48 دقيقة فقط، ثم احتاجت الخميس إلى ساعة و10 دقائق كي تتخطى كيرستيا ابنة الـ36 عاما المصنفة 41 عالميا.

وتلتقي بطلة 2023 و2025 في ربع النهائي الأميركية ماديسون كيز الخامسة التي تغلبت على البيلاروسية في نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، أو الروسية ديانا شنايدر.

وقالت سابالينكا إنها عازمة على تحسين مستواها في مسعاها للفوز بلقب بطولة أستراليا للمرة الثالثة في أربعة أعوام عندما تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى في 18 الحالي.

ورأت أن "هناك دائما مجالا للتحسن وأنا لست (حاليا) في قمة مستواي بالتأكيد. أفضل بالطبع أن أفوز بكل مباراة 6 0 و6 0، على غرار الجميع، لكن في نهاية اليوم أنت لن تتحسن إلا إذا دفعك أحد (لتقديم أفضل ما لديك) ومن خلال تعاملك مع لحظات مماثلة تحت الضغط".

واعتبرت أن دورات مثل بريزبين التي تشارك فيها سبع من أفضل 10 لاعبات تصنيفا في العالم، تشكل التحضير المثالي لخوض بطولة كبرى، موضحة "أعتقد أنه من المهم خوض مباريات من نوعية جيدة قبل الدخول في حدث كبير، كي تتحضر ذهنيا للقتال".

وبلغت ربع النهائي أيضا الكازخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة وبطلة 2024، بتحقيقها انتصارها السابع تواليا امتدادا من بطولة "دبليو تي أيه" الختامية التي توجت بلقبها على حساب سابالينكا، بتغلبها الخميس على الإسباني باولا بادوسا 6 3 و6 2.

وقالت الكازاخستانية التي أحرزت لقب 2024 على حساب سابالينكا أيضا، إن "هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أعمل عليها لمباراتي التالية، لكني آمل أن أكون أفضل".

وتلتقي ريباكينا، المصنفة ثالثة في الدورة، في اختبارها التالي مع التشيكية كارولينا موخوفا الفائزة بدورها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة 6 4 و7 5.