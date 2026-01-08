لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أعاد الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى سكة الانتصارات، بتسجيله 46 نقطة في الفوز على الضيف يوتا جاز 129 125 بعد التمديد الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبدا ثاندر في طريقه إلى هزيمة ثالثة تواليا بعدما كان متخلفا بفارق نقطتين في أواخر الربع الرابع، لكن غلجيوس ألكسندر أدرك التعادل بالتزامن مع إطلاق صافرة النهاية، ثم سجل 9 نقاط في الشوط الإضافي ليقود حامل اللقب إلى فوزه الحادي والثلاثين في 38 مباراة.

وعزز ثاندر صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بفارق مباراتين ونصف عن متصدر الشرق ديترويت بيستونز الذي حقق بدوره فوزه الرابع في آخر خمس مباريات على حساب ضيفه شيكاغو بولز 108 93 بفضل أيزياه ستيوارت (31 نقطة، بينها 11 في الربع الأول).

وساهم كل من تشيت هولمغرين وجايلن وليامس في فوز ثاندر بعدما سجل الأول 23 نقطة مع 12 متابعة والثاني 17، فيما أضاف أجاي ميتشل 16 نقطة.

وبعدما بدأ الموسم بـ24 انتصارا في في 25 مباراة، خسر ثاندر ست من مبارياته الـ12 الماضية، أكثرها قساوة الثلاثاء ضد الجريح شارلوت هورنتس 97 124.

وبفوزه على يوتا الذي مني بهزيمته الخامسة تواليا والرابعة والعشرين هذا الموسم رغم جهود الفنلندي لاوري ماركانن (29 نقطة مع 13 متابعة) وكيونتي جورج (25 مع 11 تمريرة حاسمة)، تجنب ثاندر خسارة ثلاث مباريات تواليا في الموسم المنتظم للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2024.

وبدا ثاندر في طريقه لفوزه سهل بعد تقدمه بفارق 20 نقطة خلال الربع الثاني، لكن جاز قلصه إلى 5 نقاط 53 58 مع الوصول إلى نهاية الشوط الأول، ثم تقدم في الربع الثالث 70 69 بعد سلة من البوسني يوسف نوركيتش (15 نقطة في اللقاء مع 15 متابعة).

ووجد حامل اللقب نفسه متخلفا بفارق 8 نقاط قبل قرابة 5 دقائق على نهاية الربع الرابع، لكنه عاد إلى الأجواء قبل أن يتخلف بفارق نقطتين مع بقاء ثلاث ثوان على النهاية بعد سلة من ماركانن، إلا أن غلجيوس ألكسندر كان على الموعد وأدرك التعادل بسلة في الرمق الأخير.

وبعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، سقط بوسطن سلتيكس على أرضه أمام دنفر ناغتس 110 114 بعدما سمح للأخير بتسجيل 14 نقطة متتالية في الربع الأخير من دون رد.

وتألق الكندي جمال موراي (22 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة) وبايتون واتسون (30 نقطة، بينها 6 ثلاثيات) في ظل استمرار غياب النجم الصربي نيكولا يوكيتش للإصابة، ولعبا الدور الرئيس في الفوز الخامس والعشرين لناغتس الذي بدأ الموسم بعشرين انتصارا في 26 مباراة قبل أن يخسر ست من مبارياته العشر الأخيرة.

ورغم جهود جايلن براون (33 نقطة)، مني سلتيكس بهزيمته الثالثة عشرة في 26 مباراة.