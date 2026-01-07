جدة : دعم لاعب وسط ريال مدريد، الإنكليزي جود بيلينغهام، زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، الأربعاء، للتغلب على فترة جفافه التهديفي، وذلك قبل مواجهة نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم أمام أتلتيكو مدريد الخميس في جدة.

ويواجه النادي الملكي جاره أتلتيكو طامحا لبلوغ النهائي حيث سيواجه الفائز بين برشلونة وأتلتيك بلباو الأحد.

وأخفق فينيسيوس في التسجيل في مبارياته الـ 15 الأخيرة مع ريال في مختلف المسابقات، حيث يعود هدفه الأخير إلى تشرين الاول/اكتوبر.

ولم يمدد المهاجم البرازيلي عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2027، وقد ارتبط اسمه بامكانية الرحيل في الصيف.

وقال بيلينغهام في مؤتمر صحافي "أعتقد أن فيني يعيش ضغطا هائلا، كلاعب وكشخص".

وتابع "كل ما يقوم به فيني على أرض الملعب ينبع من مشاعر صافية، وأحيانا تنسى أن هناك إنسانا يقوم بهذه الأمور".

وأضاف "أعتقد أن هذا يزيد من الضغط عندما يمر بفترة توقف عن التسجيل أمام المرمى".

وتابع "بالنسبة لي، عندما ألعب بجانبه أرى لاعبا مليئا بالحيوية يمكنني تمرير الكرة إليه، ويستطيع أن يخلق شيئا من العدم. أعتقد أن الأهداف لا تعكس القصة كاملة".

وقال بيلينغهام إن عليه هو وبقية لاعبي ريال مدريد دعم الجناح البالغ من العمر 25 عاما، الذي حلّ ثانيا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وأضاف "عندما يكون في أفضل حالاته، نكون فريقا أفضل بكثير، وهو لاعب مرعب. علينا أن ندعمه بكل طريقة ممكنة. هذا واجبنا كزملاء، وأنا متأكد أنه سيستعيد أفضل مستوياته بنسبة 100٪".

ونوّه بيلينغهام إلى أن الفريق دعم أيضا المدرب شابي ألونسو الذي اقترب من الإقالة في نهاية عام 2025 بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.