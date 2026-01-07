لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش 60 نقطة معا وقادا فريقهما لوس أنجليس ليكرز لفوز متأخر على نيو أورليانز بيليكانز 111 103 الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وحقق ليكرز انتصاره الثالث تواليا في مباراة سجل خلالها "الملك" ليبرون، البالغ 41 عاما، ودونتشيتش 30 نقطة لكل منهما، وأضاف الاول 8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات وسرقتين وتصد، والثاني 10 تمريرات حاسمة ومتابعتين.

وواصل ليكرز ثالث المنطقةالغربية برصيد 23 فوزا مقابل 11 هزيمة، ضغوطاته على أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر (30 7) ووصيفه سان انتونيو سبيرز (25 فوزا) الذي مني بخسارته الـ 11 هذا الموسم أمام ممفيس غريزليز 105 106.

وكاد بيليكانز، متذيل ترتيب الغرب برصيد 8 انتصارات و30 هزيمة، أن يحقق مفاجأة مدوية بعدما تقدم بنتيجة 86 79 في نهاية الربع الثالث.

لكن جيمس سجل رميتين ثلاثيتين متتاليتين ضمن سلسلة من 9 نقاط تواليا لفريقه في بداية الربع الأخير، قبل أن يضيف دونتشيتش 8 نقاط أخرى ليقود ليكرز للفوز.

وتألق تري مورفي مع بيليكانز بتسجيله 42 نقطة، وساهم زيون وليامسون بـ 15 نقطة وديريك كوين بـ 10.

وكلل فيكتور ويمبانياما عودته إلى سبيرز من إصابته في الركبة ليلة رأس السنة، بتسجيله 30 نقطة من مقاعد البدلاء، إلّا ان انتفاضة غريزليز في الدقيقة الأخيرة لخطف الفوز احبطت جهود العملاق الفرنسي.

واستهل سبيرز المباراة بقوة، فسجل جوليان شامباني 15 نقطة، من بينها أربع رميات ثلاثية، في أداء مذهل في الربع الأول، ليتقدم بنتيجة 31 21.

لكن غريزليز سيطر على الربع الثاني بنتيجة 25 23، ثم سجل 36 نقطة في الربع الثالث ليتقدم بفارق ضئيل 82 81 قبل الربع الأخير.

وواصل غريزليز توسيع الفارق في الربع الأخير الذي افتتحه كام سبنسر بست نقاط تواليا مانحا فريقه أكبر تقدم له في المباراة بنتيجة 88 81. لكن سبيرز ردّ بقوة ليتقدم 105 101، قبل أن يحسم سبنسر الفوز بفارق نقطة واحدة بتسجيله خمس نقاط تواليا.

وقال سبنسر ابن الـ 25 عاما "لقد قاتلنا حتى النهاية الليلة".

وأضاف "من الواضح أنهم يملكون العديد من اللاعبين الحاسمين، لكننا لم ندع ذلك يؤثر على أدائنا الدفاعي في نهاية المباراة".