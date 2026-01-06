لندن : بعد 14 شهرا في قيادة الجهاز الفني، أقيل البرتغالي روبن أموريم الإثنين من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، ما أثار التكهنات حول خليفته في أولد ترافورد.

تولى مدرب فريق تحت 18 عاما، الاسكتلندي دارن فليتشر، المسؤولية بشكل موقت، فيما تشير تقارير إلى أن النادي يسعى لتعيين مدرب موقت آخر حتى نهاية الموسم.

تستعرض وكالة فرانس برس أبرز الأسماء المرشحة لتولي المهمة، في ظل بحث يونايتد عن مدربه السابع منذ رحيل الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013.

. أوليفر غلاسنر

قاد النمسوي أوليفر غلاسنر كريستال بالاس للتتويج بأول لقب كبير في تاريخه عبر الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي. المدرب البالغ 51 عاما ينتهي عقده مع بالاس نهاية الموسم الحالي، وقد ارتبط اسمه بأندية عدة. يعتمد غلاسنر، مثل أموريم، غالبا على خطة بثلاثة مدافعين وأجنحة، لكنه صرح العام الماضي لشبكة "سكاي سبورتس" أن تشكيلته المفضلة هي 4 4 2.

. إنتسو ماريسكا

أقيل الإيطالي إنتسو ماريسكا من تدريب تشلسي الأسبوع الماضي بعد خلاف مع إدارة النادي. حقق المدرب البالغ 45 عاما لقب مسابقة "كونفرنس ليغ" وكأس العالم للأندية في موسمه الأول مع الـ"بلوز"، ويرتبط اسمه أيضا بمانشستر سيتي في حال رحيل الإسباني بيب غوارديولا نهاية الموسم.

. غاريث ساوثغيت

يحظى المدرب السابق للمنتخب الإنكليزي، غاريث ساوثغيت (55 عاما)، بإعجاب إدارة أولد ترافورد، وقد ارتبط اسمه بالمنصب في السابق. لكن من غير الواضح ما إذا كان يفضل العودة للتدريب على مستوى الأندية بعد استقالته من قيادة إنكلترا عقب كأس أوروبا 2024.

. أوناي إيمري

أحدث الإسباني أوناي إيمري تحولا كبيرا في مسيرة أستون فيلا منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث سنوات. المدرب البالغ 54 عاما قاد الفريق لمشوار مثير في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويواصل منافسة أرسنال ومانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنكليزي.

. دارن فليتشر

هل يمكن أن يصبح دارن فليتشر (41 عاما) مرشحا دائما إذا نجح في مهمته الموقتة؟ لاعب الوسط السابق ليونايتد لم يسبق له تدريب فريق أول، لكنه يملك فرصة كبيرة لإثبات نفسه، وقد يأمل في تكرار تجربة زميله السابق النروجي أولي غونار سولشاير الذي حصل على المنصب بعد فترة ناجحة كمدرب مؤقت.

. توماس توخل

يركز الألماني توماس توخل حاليا على مهمة واحدة: الفوز بكأس العالم مع إنكلترا في وقت لاحق هذا العام. المدرب البالغ 52 عاما ألمح إلى إمكانية تمديد مهمته، لكن صاحب التجارب مع باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني قد يُغريه عرض أولد ترافورد.

. ماوريسيو بوكيتينو

سبق أن ارتبط اسم مانشستر يونايتد بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد سابقا توتنهام وباريس سان جرمان وتشلسي. بوكيتينو (53 عاما) يشرف حالياً على المنتخب الأميركي، ما يعني أنه قد يصبح متاحا بعد كأس العالم.

. أندوني إيراولا