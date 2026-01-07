إيلاف من القاهرة: صدر حديثاً للشاعرة نجلاء البحيري ديوان شعري جديد يحمل عنوان "امرأة الأسئلة، رسائل لم تكتب بعد"، عن الدار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع والترجمة، طارحاً تجربة إنسانية ترتكز على فلسفة السؤال والبحث الدائم عن المعنى.

ويقدم الإصدار الجديد نصوصاً تتحرك بين مساحات التأمل والبوح، حيث تمتزج اللغة الشعرية بالرؤية الفلسفية، ليعكس صوتاً أنثوياً واعياً لا يكتفي بطرح الإجابات الجاهزة، بقدر ما يحتفي بالسؤال ذاته كأداة للمقاومة وفعل للحياة.

ويتناول الديوان قضايا الوجود، والذات، والحب، والخذلان، عبر لغة مكثفة تهدف إلى فتح باب التأويل أمام القارئ، ودعوته للمشاركة في رحلة التساؤل، مما يجعله إضافة نوعية للمشهد الشعري المعاصر بحساسيته القادرة على ملامسة التجارب الإنسانية المشتركة.

وحول فلسفة العمل، قالت البحيري في مقدمة الديوان: "كتبتُ هذا الديوان لا لأقدّم إجابات، بل لأرتّب الفوضى بداخلي بصوتٍ عالٍ، لأقول ما لا يُقال، وأتلمّس ما لا يُفهم إلا من قلوبٍ تشبه صدري".

وأشارت الشاعرة إلى أن القصائد التي يضمها الديوان "ليست متشابهة، كما لم تكن الأيام كذلك"، واصفة إياها بأنها "محاور من قلبٍ يتغير"، في إشارة إلى الديناميكية النفسية والشعورية التي تحكم بنية النصوص وتنوعها.