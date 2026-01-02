إيلاف من لندن: أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية عن فتح باب الترشح للدورة الثانية لسنة 2026، المخصصة للروائيين من مختلف الدول العربية، وذلك في إطار دعم الإبداع الأدبي وتكريم ذكرى الروائي السوري الراحل خالد خليفة.

وأفادت الأمانة، في بيان لها، أن هذه الدورة موجهة إلى الأعمال الروائية الأولى المكتوبة باللغة العربية، شريطة ألا تكون منشورة سابقاً، سواء ورقياً أو رقمياً. وأوضحت أن باب المشاركة مفتوح أمام المبدعين من جميع الدول العربية، دون أي قيود تتعلق بالعمر أو مكان الإقامة.

وأضاف المصدر ذاته أن استقبال طلبات الترشح سيستمر إلى غاية 15 مارس المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة منتصف شهر يونيو، فيما سيُكشف عن اسم الفائز مطلع سبتمبر 2026. ويتعين على الراغبين في الترشح تعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع الرسمي للجائزة، وإرسالها مرفقة بالعمل الروائي بصيغة PDF حصراً إلى البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

وسيحصل الفائز بالجائزة على مكافأة مالية، إضافة إلى نشر روايته بالتعاون مع دار نشر معروفة، بما يتيح لها الوصول إلى شريحة واسعة من القرّاء في العالم العربي وخارجه.

يُذكر أن الدورة الأولى من الجائزة، التي أُطلقت في يناير 2025، كانت مخصصة للروائيين السوريين، وفازت بها الروائية السورية مناهل السهوي عن روايتها «أنثى فرس النبي».

وتأتي جائزة خالد خليفة احتفاءً بمسيرة أحد أبرز الروائيين العرب المعاصرين، الذي جسّد في أعماله قيم الحرية والابتكار والعمق الإنساني، ودافع عن القيم الأخلاقية والمعرفية طوال مشواره الأدبي.

وخالد خليفة، المولود عام 1964 في بلدة أورم الصغرى بمنطقة الأتارب غرب حلب، حاصل على إجازة في القانون سنة 1988، وله سبع روايات وعدد من السيناريوهات الدرامية والوثائقية، تُرجمت إلى عدة لغات من بينها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنكليزية والإسبانية. وقد تعرّض للتضييق والاعتقال من قبل سلطات النظام السوري السابق عام 2012 بسبب مواقفه السياسية الداعمة للثورة، كما حُظرت أعماله داخل البلاد. وتوفي في دمشق في 30 سبتمبر 2023 إثر أزمة قلبية، تاركاً إرثاً أدبياً بارزاً في المشهد الثقافي العربي.