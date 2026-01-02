ايلاف من الرباط: دعت وزارة الداخلية المغربية المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، على خلفية اضطرابات جوية مرتقبة من المنتظر أن تشهدها عدة مناطق من المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الاضطرابات تأتي بناءً على النشرات الإنذارية المحيّنة الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى أجواء غير مستقرة تتمثل في تساقطات مطرية قوية إلى جد قوية، وزخات رعدية محلية، إضافة إلى تساقطات ثلجية فوق المرتفعات، وهبوب رياح قوية قد تشمل مناطق واسعة من البلاد.

في سياق ذلك، حثّت وزارة الداخلية المواطنين على تفادي المجازفة بعبور المقاطع الطرقية القابلة للغمر، أو الأودية والمنخفضات التي قد تشهد سيولاً أو تدفقات فيضانية مفاجئة، داعية إلى تجنب كل سلوك غير محسوب العواقب قد يعرّض السلامة الجسدية للأشخاص أو سلامة الغير والممتلكات للخطر. كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات العمومية وفرق التدخل المختصة، مع التوصية بتأجيل السفر والتنقلات غير الضرورية، خاصة بالمناطق المعنية بهذه الاضطرابات الجوية.

وأكدت الوزارة أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع مختلف المصالح والقطاعات المعنية، اتخذت جملة من التدابير الاستباقية والوقائية لمواجهة الآثار المحتملة لهذه الأحوال الجوية. وشملت هذه التدابير إنجاز تدخلات ميدانية وقائية، من بينها تنقية وصيانة شبكات وقنوات الصرف الصحي، وتطهير مجاري المياه والمقاطع الحساسة، ومعالجة النقط السوداء المعرضة لتجمع المياه.

كما جرى، يضيف البيان، تعبئة الموارد البشرية وتسخير الوسائل اللوجستيكية الضرورية، ووضع مختلف الإمكانيات المتاحة في حالة جاهزية قصوى، بما يضمن التدخل السريع وتقديم الدعم والمساعدة عند الاقتضاء، وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي، مؤكدة أهمية التقيد الصارم بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة وضمان سلامة الجميع.