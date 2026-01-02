إيلاف من الرياض: أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بدء مسار انتقالي يفضي لاستقلال الجنوب، فيما تقدمت القوات الحكومية بحضرموت وأعلنت عزم استلامها كل المواقع العسكرية.

وقد اندلعت اشتباكات بين قوات درع الوطن الموالية للحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة في وادي حضرموت، في حين قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قوات الانتقالي الجنوبي في محيط المعسكر.

وجاء ذلك بعد تكليف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.

في المقابل، رفض الانتقالي الجنوبي سحب قواته من حضرموت، في حين دعا أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس إلى دعم قوات "النخبة الحضرمية" وإعلان التعبئة العامة في جنوب اليمن.

وفي وقت لاحق، أعلن زعيم المجلس عيدروس الزبيدي عن بدء مسار انتقالي من عامين يفضي لاستفتاء حول الاستقلال برعاية أممية.