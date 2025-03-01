أقليات دينية
إلى أي مدى يمكن أن يلبي اتفاق الأكراد والحكومة السورية الجديدة طموحات الطرفين؟
بي. بي. سي.
- سورياعربيةبي بي سيأقليات دينية
- منذ 5 ساعات
- (0)
فارّون علويون إلى لبنان يتحدثون عن "مخاوفهم من النظام الحالي في سوريا"
بي. بي. سي.
- سورياعربيةبي بي سيأقليات دينية
- منذ 15 ساعة
- (0)
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