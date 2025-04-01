  • العدد 8775 الإثنين 05 مايو 2025
  • آخر تحديث 08:26:38 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

شؤون دينية

المزيد
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 2
رسميا.. الولايات المتحدة تتنحى عن الوساطة في الأزمة الأوكرانية

رسميا.. الولايات المتحدة تتنحى عن الوساطة في الأزمة الأوكرانية

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
إعلام مصري: الرياض عرضت إقامة قواعد أميركية بتيران وصنافير

إعلام مصري: الرياض عرضت إقامة قواعد أميركية بتيران وصنافير

بي. بي. سي.
  • منذ يومين
  • 1
احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
جزيرتا تيران وصنافير تثيران جدلا كبيرا في مصر.. ما علاقة القاعدة الأميركية؟

جزيرتا تيران وصنافير تثيران جدلا كبيرا في مصر.. ما علاقة القاعدة الأميركية؟

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
بعد أحداث صحنايا.. مئات الجنود الدروز يناشدون نتانياهو للسماح لهم بالقتال في سوريا

بعد أحداث صحنايا.. مئات الجنود الدروز يناشدون نتانياهو للسماح لهم بالقتال في سوريا

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0

إخترنا لكم

احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
السجن 6 سنوات لأردني هدد بتفجير أميركا

السجن 6 سنوات لأردني هدد بتفجير أميركا

نصر المجالي
  • منذ يومين
  • 0
من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 2
استعدادات حكومية حثيثة قبل استضافة العاصمة العراقية للقمة العربية

استعدادات حكومية حثيثة قبل استضافة العاصمة العراقية للقمة العربية

مريم عطا
  • منذ 3 أيام
  • 0
أمن الدولة الأردنية تسجن 4 لـ20 عاماً

أمن الدولة الأردنية تسجن 4 لـ20 عاماً

نصر المجالي
  • منذ 4 أيام
  • 0
السيسي يرفض طلب ترامب بمشاركة مصر في ضرب الحوثيين

السيسي يرفض طلب ترامب بمشاركة مصر في ضرب الحوثيين

نبيل فكري
  • منذ 5 أيام
  • 1