انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تبرز آثار العاصفة التي ضربت عدة دول في شمال أفريقيا.

ففي ليبيا ننشر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً تُظهر تحطم سيارات وتساقط أعمدة إنارة في مدينة بنغازي.

وقد لقي شخصان حتفهما وغرق قارب، الأربعاء، عندما اجتاحت عاصفة رملية شديدة شرق وجنوب ليبيا، مما أجبر السلطات على إغلاق مناطق واسعة.

وأفاد الهلال الأحمر الليبي بوقوع حالتي وفاة في مدينة بنغازي الشرقية، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا)، بعدما انهارت الجدران في حوادث منفصلة، في حين استجابت فرق الطوارئ أيضاً لحرائق وسقوط حطام وحالات ضيق تنفس، بحسب الوكالة.

#صور| لقطات تظهر اقتلاع الأشجار وتساقط الأعمدة وتضرر السيارات نتيجة عاصفة الرياح في بنغازي. #الساعة24 #ليبيا pic.twitter.com/1FM5sCgZS1 — الساعة 24 (@alsaaa24) January 20, 2026

وأعلنت وزارة الصحة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها في بيان، أنها عالجت 24 شخصاً من إصابات ناجمة عن العاصفة.

كما أفادت وكالة لانا للأنباء أن قارب سحب قد غرق في ميناء رأس لانوف النفطي على الساحل الأوسط للبلاد، بعدما غمرت مياه البحر غرفة محركه بسبب الأمواج العالية الناجمة عن العاصفة.

وقالت قناة أخبار ليبيا 24 الموالية لحكومة الشرق، إن السلطات المتمركزة في الشرق علقت العمل في جميع المؤسسات العامة ومددت العطلة حتى 22 يناير/ كانون الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

و فرضت السلطات في الشرق كذلك حظر تجول وإغلاقات في بنغازي والمناطق المحيطة بها الأربعاء. وتعطلت الرحلات الجوية والمدارس والخدمات البلدية.

وقد أصدر رئيس لجنة الطوارئ ووكيل وزارة الداخلية، اللواء فرج اقعيم، التابعة لحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، أمراً بوقف الرحلات الجوية في مطارات الجنوب والشرق بسبب "تقارير الأرصاد الجوية التي حذرت من منخفض جوي حاد مصحوب برياح قوية وانعدام للرؤية"، وفقاً لوكالة لانا.

ووفقاً للوكالة، سيستمر التعليق حتى انتهاء التقلبات الجوية.

أما في تونس، قد نشر بعض من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأمطار وفيضانات، خلفت قتلى وشلت الحركة، كما انتشرت صور تظهر سيولاً تجرف المواطنين بالقرب من تونس العاصمة.

وأظهرت كذلك مقاطع مصورة منازل غمرتها المياه.

وقالت السلطات، الأربعاء إن الفيضانات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، في حين أفادت وسائل إعلام محلية، بفقدان أربعة آخرين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي، خليل مشري، لوكالة فرانس برس إن أربع وفيات وقعت في بلدة مكنين بمحافظة المنستير، بينما تم الإبلاغ عن وفاة خامسة في بلدة نابل.

كما قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية للوكالة، إن بعض المناطق التونسية لم تشهد مثل هذه الكم من الأمطار منذ عام 1950.

وفي الجزائر، شارك مستخدمو التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة تظهر شوارع غمرتها المياه، ولاسيما في ولاية غليزان، حيث أفادت السلطات، الأربعاء، بوقوع حالة وأخرى بولاية الشلف.

كما أنقذت الحماية المدنية بولاية غليزان، الأربعاء، خمسة أشخاص كانوا محاصرين داخل منزلهم، وأخرجت سبعة أشخاص في الولاية نفسها كانوا عالقين داخل إحدى البنايات، إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقد أفادت قناة الشروق الجزائرية، الخميس، نقلاً عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج وأمطار غزيرة على ولايات عدة.

كما نقلت قناة النهار الجزائرية، أن هناك رياحاً قوية ستسمر من صباح حتى مساء الخميس في ولايات عدة من بينها جيجل وبجاية وتيزي وزو وبومرداس وتيبازة وتلمسان وسيدي بلعباس.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار الاضطرابات الجوية، حيث ستشهد ولايات وهران ,مستغانم والشلف وتيبازة رياحاً قوية.