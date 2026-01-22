إيلاف من لندن: مع استقالة وزير سابق من حزب العمال الحاكم في بريطانيا من البرلمان، فإن الطريق صار ممهدا أمام شخصيةسياسية تعتبر منافسة لرئيس الوزراء وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر.

تُعتبر دائرة أندرو غوين الانتخابية مرشحةً محتملةً لعضوية عمدة مانشستر، آندي بورنهام، الذي قد يُنافس السير كير ستارمر على زعامة الحزب مستقبلا ورئاسة الحكومة.

والانتخابات الفرعية المنتظرة لملء المقعد البرلماني الشاغر ستتم باعلان أندرو غوين، الذي تم إيقافه عن العمل في حزب العمال بسبب رسائل واتساب مسيئة، بأنه سيتقاعد قريبًا من دائرته الانتخابية في غورتون ودينتون في مانشستر الكبرى لأسباب صحية.

وكان غوين وهو وزير دولة سابق للشؤون الصحية في حزب العمال، الذي يشغل مقعده كمستقل في انتظار نتائج تحقيق معايير البرلمان، تحدث عن مدى تأثير الأمراض النفسية والاكتئاب، وكان آخر حديث له يوم الاثنين.

وقد يُمهد رحيل غوين الطريق أمام عمدة مانشستر، آندي بورنهام، ليصبح نائبًا في البرلمان، وهي خطوةٌ ضروريةٌ لمنافسة السير كير ستارمر على زعامة حزب العمال.

ويُعدّ السيد بورنهام، الوزير السابق في عهد بلير وبراون، أحد أبرز الشخصيات في حزب العمال، وقد ترددت شائعات منذ فترة طويلة حول نيته العودة إلى العمل السياسي في وستمنستر.

بعد سلسلة من الاستقالات والإقالات من الدائرة المقربة للسير كير ستارمر، تصاعدت الشائعات في سبتمبر/أيلول بأن السيد بورنهام يسعى لمنافسة رئيس الوزراء.

وتُعتبر دائرة السيد غوين الانتخابية، الواقعة على مشارف مانشستر، مقعدًا محتملاً للسيد بورنهام منذ فترة.

وكان أُعيد انتخاب بوررهام الموصوف بأنه "ملك الشمال" عمدةً ثلاث مرات منذ عام ٢٠١٧، واشتهر بخلافاته مع السير كير ستارمر.

ومع ذلك، إذا استقال من منصبه كعمدة، فسيكون بذلك قد أخلّ بوعده بالبقاء في منصبه حتى عام ٢٠٢٨. كما سيحتاج إلى دعم اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال للترشح.