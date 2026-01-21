إيلاف من لندن: وصف زعيم بريطاني بارز ترامب بأنه "رجل عصابات دولي" و"متنمر" و"أكثر رئيس فاسد شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق".

وفي حديثه في البرلمان، وصف إد ديفي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في المملكة المتحدة، المناخ الدبلوماسي العالمي الحالي بأنه "لحظة خطيرة للغاية".

وفي كلمة ألقاها أمام الحكومة خلال جلسة اتسمت بتوتر شديد، اتهم ديفي الرئيس الأميركي بأنه عدواني بشكل غير مبرر، وحذر من أن "العلاقة الخاصة" التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي أشاد بها ترامب سابقاً في قلعة وندسور، أصبحت الآن "شبه منهارة".

وأضاف ديفي: "يتصرف الرئيس ترامب كزعيم عصابة دولي... يهدد بانتهاك سيادة حليف، بل حلفاء لنا، ويهدد بنهاية حلف الناتو بالكامل".

وأضاف أن ترامب كان ولايزال متنمراً ، ويعتقد أنه يستطيع الاستيلاء على كل ما يريد باستخدام القوة إذا لزم الأمر".

وأشار ديفي إلى أن ترامب هو الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة، كما طلب من الحكومة البريطانية بتغيير طريقة تعاملها معه، داعياً إلى ضرورة مواجهته، مشيراً إلى أن إجباره على التراجع عن طريقته قد يكون بالرشى والمهادنة، مثل تقديم طائرة رئاسية له، أو بضعة مليارات من العملات المشفرة، أو مواجهته بقوة وحزم وشجاعة، ووضع حد لتصرفاته.

وكان ترامب قد أعلن مؤخراً عن فرض ضريبة أو تعريفة استيراد تتراوح بين 10% و25% على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، اعتباراً من 1 فبراير (شباط) هذه "العقوبة" تأتي لرفض أوروبا الاستيلاء الأميركي على غرينلاند.

وقد أثارت مساعي دونالد ترامب العدوانية للاستحواذ على غرينلاند دهشة واستياء العالم، وكان موقف الرئيس الأميركي المتمثل في إعطاء الكلمة الأخيرة في أي شيء يؤمن به، متجاهلاً المعايير المتعارف عليها، السمة المميزة لفترة ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وكان اعتقال ترامب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مقر إقامتهما في كاراكاس مطلع هذا الشهر مثالاً على تعسفه. والآن، يطمح إلى ضم غرينلاند من الدنمارك.

وقد وصل إصرار ترامب على موقفه إلى حد أنه هدد بفرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تعارض خطته "لشراء" غرينلاند.