إيلاف من لندن: قالت تقارير إن هجوم ترامب على اتفاق جزر تشاغوس الخاص بقاعدة (دييغو غارسيا) يضع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر في موقف حرج للغاية، حيث وصف الاتفاق بأنه "حماقة بالغة".

أوضحت مصادر حكومية بريطانية أن ترامب يحاول الضغط على المملكة المتحدة من خلال تبني موقف عدائي تجاه تشاغوس، من خلال سلسة تصريحاته المثيرة للجدل على منصته "تروث سوشيال" خلال الليل.

واتهم الرئيس الأميركي الثلاثاء، بارتكاب "حماقة كبرى" بتوقيعها اتفاقا عام 2024 لتسليم جزر تشاغوس الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشوس، في حين يسعى هو نفسه للسيطرة على جزيرة غرينلاند الدانماركية.

تسريب رسائل

شمل ذلك تسريب رسائل خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونشر صور لكندا وغرينلاند كجزء من الولايات المتحدة، ثم شنّ هجومًا لاذعًا على السير كير ستارمر والمملكة المتحدة واصفًا اتفاقية تشاغوس بأنها "حماقة بالغة"، مما عرّضه لهجمات من نواب المعارضة الذين عارضوا الاتفاقية منذ فترة طويلة.

وسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إعادة تأكيد موقف المملكة المتحدة من غرينلاند يوم الاثنين، في الوقت الذي حاول فيه تهدئة الموقف، مؤكدًا على قوة العلاقات، ومتجنبًا مسألة فرض تعريفات جمركية انتقامية (مع أنه لم يستبعدها)، ومتجنبًا أي لغة تحريضية استخدمها قادة آخرون سئموا من ترامب.

ومن الواضح أن ترامب يحاول الضغط على المملكة المتحدة من خلال تبني موقف عدائي تجاه جزر تشاغوس، حيث ربط الاتفاق بوضوح بغرينلاند في منشوره.

موقف واضح

لكن من الواضح أيضاً أن الحكومة البريطانية لن تغير موقفها من غرينلاند، ولن تتراجع عن موقفها بشأن تشاغوس، وستواصل العمل على الاتفاق مع موريشيوس.

ويبدو أن الهجوم على المملكة المتحدة وستارمر جزء من هجوم أوسع على الحلفاء، حيث كشف ترامب عن رسائل خاصة مع ماكرون ونشر خريطة لكندا باعتبارها أرضاً أميركية، الأمر الذي سيثير بلا شك ردود فعل غاضبة في كندا.

وقال وزير العمل والمعاشات البريطاني بات ماكفادين: "ما رأيناه الليلة الماضية... كان سلسلة من المنشورات التي تنتقد عدداً من قادة العالم. قد يدل ذلك على أن الرئيس يشعر بالإحباط حالياً".

وأضاف: "لا أعتقد حقاً أن الأمر يتعلق بجزر تشاغوس." أعتقد أن الأمر يتعلق بغرينلاند، وأفضل طريقة لحله هي الحوار مع الحكومة الدنماركية، وهذا ما أكدناه مرارًا وتكرارًا.

من الواضح أن ترامب يشعر بالإحباط من ثبات الحلفاء الأوروبيين على موقفهم من غرينلاند ومواجهتهم لتهديداته، بغض النظر عن عواقب الرسوم الجمركية.

مجلس السلام

في غضون ذلك، فشلت خطته لإنشاء مجلس السلام فشلًا ذريعًا، إذ يطالب بمليار دولار (744 مليون جنيه إسترليني) مقابل عضوية نادٍ يبدو أنه يهدف إلى تقويض الأمم المتحدة.

وتعتزم فرنسا رفض دعوة ترامب خشية أن تُشكك في "مبادئ وهيكل الأمم المتحدة"، وفقًا لتقارير وكالة فرانس برس، بينما لدى الحكومة البريطانية "تحفظات شديدة" بشأن الإطار القانوني للمشروع، بحسب صحيفة التايمز.

ويوم الاثنين، صرّح وزير الخارجية الدنماركي ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، لارس لوك راسموسن، عن دهشته من تهديدات ترامب العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال إنه يعتقد أن الدنمارك قد توصلت إلى اتفاق مع نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو بشأن الخلاف العميق. سيتم التفاوض بشأن غرينلاند بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لقد ترك لي الاجتماع الذي عقدناه الأسبوع الماضي انطباعًا واضحًا بأن الرئيس، بصدق وإخلاص، يرغب في ضم غرينلاند.

وقال راسموسن: "لكننا أوضحنا أيضًا بشكل قاطع أن هذا خط أحمر... واتفقنا على نقل هذا الحوار من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "تروث سوشيال" وغيرها من المنصات إلى قاعة اجتماعات حيث يمكننا مناقشة إمكانية التوصل إلى حل يبني على ما اتفقنا عليه سابقًا".

وقال: "اعتقدتُ أننا لم نتمكن من حل المشكلة، بل من إيجاد سبيل للمضي قدمًا. لقد تعطل هذا الحوار بسبب تصريح الرئيس. وهذه هي طبيعة الأمور"، هكذا قال لي".

وخلص راسموسن إلى القول: إنها حقيقة يواجهها جميع القادة، حيث أن سلوك ترامب المتقلب والمتزايد مع الحلفاء يجعل التعامل مع الولايات المتحدة شبه مستحيل، على الرغم من أن موقف المملكة المتحدة هو ضرورة مواصلة المحاولة.