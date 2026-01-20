أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفذ تهديداته بفرض المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

ورفض ترامب التعليق عندما سألته شبكة "إن بي سي نيوز" عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة للسيطرة على غرينلاند.

يأتي هذا بعد محادثاته مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس ستور، حيث صرّح ترامب بأنه لم يعد يشعر "بالتزام بالتفكير في السلام فقط" بعد عدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز": "النرويج تسيطر تمامًا على جائزة نوبل، بغض النظر عما يقولونه. يدّعون أنهم لا علاقة لهم بها، لكنهم في الحقيقة يتحكمون فيها بشكل كامل".

في المقابلة نفسها، قال ترامب أيضًا إنه يتعين على القادة الأوروبيين التركيز على روسيا وأوكرانيا، "وليس غرينلاند"، وأكد أنه سينفذ "بنسبة 100 في المئة" تهديداته بفرض المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة لتجنب الصراعات المستقبلية.

وفي مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال بيسنت إنه في حال وقوع هجوم على غرينلاند، ستُجرّ الولايات المتحدة إليه على أي حال، لذا من الأفضل ضم غرينلاند الآن، لأن الولايات المتحدة هي "الأقوى" و"الأكثر نفوذًا" في العالم.

وأضاف: "الأفضل الآن. السلام من خلال القوة".

وعند سؤاله عن تعليقه على احتمال رد أوروبا على التهديدات بفرض تعريفات جمركية، قال بيسنت: "أعتقد أن ذلك سيكون تصرفًا غير حكيم على الإطلاق".

وقال الجنرال المتقاعد جاك كين لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لأمن وازدهار غرينلاند أكثر مما تستطيع الدنمارك تقديمه.

وأشار أيضًا إلى أن استحواذ الولايات المتحدة المحتمل على غرينلاند "يصب في مصلحة حلف الناتو"، إذ "بإمكان الولايات المتحدة أن تقدم أكثر" للأمن الإقليمي مما تستطيع الدنمارك تقديمه".

وقال كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي خلال الفترة من 1999 إلى 2003، إنه يجب وضع خطة تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وأضاف: "بإمكاننا مساعدة سكان غرينلاند على الازدهار".

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزيري المالية الفرنسي والألماني قالا إنهما مستعدان لاتخاذ إجراءات حازمة إذا مضى الرئيس ترامب قدماً في تهديده بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، قبيل اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل، إنه يتعين على أوروبا أن ترد "بثقة" إذا ما تحقق التهديد.

وأيد وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، هذا الرأي، قائلاً إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا "للرد بقوة".