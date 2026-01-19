إيلاف من لندن: أكدت بريطانيا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد و أن أي قرار بشأن مستقبل غرينلاند "يخص شعب غرينلاند ومملكة الدنمارك وحدهم".

قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر : "هذا الحق أساسي ونحن ندعمه". وأضاف: "التحالف مبني على الاحترام والشراكة، لا على الضغط".

وقال: لهذا السبب قلتُ إن استخدام الرسوم الجمركية ضد الحلفاء أمرٌ خاطئٌ تمامًا. إن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ومهمتي دائمًا هي العمل بما يخدم المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر إنه تحدث أمس مع دونالد ترامب وقادة أوروبيين والأمين العام لحلف الناتو لإيجاد حلٍّ لهذه المسألة "يرتكز على الشراكة والحقائق والاحترام المتبادل".

كما أقرّ رئيس الوزراء بدور ترامب في "دفع" جهود السلام في الشرق الأوسط والتعاون الوثيق بشأن أوكرانيا.

حلول لا شعارات

ولخص ستارمر كيف يريد التعامل مع النقاش الدائر حول غرينلاند، قائلاً إنه "يُفضّل الحلول على الشعارات" والعمل مع الحلفاء في أوروبا وعبر حلف الناتو والولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنُبقي باب الحوار مفتوحًا". سندافع عن القانون الدولي، وسنستخدم كامل قوة الحكومة في الداخل والخارج لحماية أمن الشعب البريطاني ومستوى معيشته ومستقبله.

ووصف الدنمارك بأنها حليف وثيق للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وعضو مهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ستارمر "يجب أن ندافع عن قيمنا، لكن الولايات المتحدة تبقى حليفًا وثيقًا". وأصر على أن "الولايات المتحدة تبقى حليفًا وثيقًا"، لكن "يجب أن ندافع عن قيمنا".