قبل ربع قرن، كنا المغامرة الأولى في فضاء الإنترنت العربي. اليوم، لا نجدد موقعاً، بل نجدد العهد.. أن تبقى 'إيلاف' سابقةً لزمنها بخطوة، وأن تظل التكنولوجيا مجرد جسرٍ تعبر عليه الحقيقة إليكم.

ـ عثمان العمير - ناشر إيلاف

إيلاف من لندن: في خطوة تتوج مساراً طويلاً من التخطيط الاستراتيجي، دشنت "إيلاف" اليوم نسختها الإلكترونية الأحدث، معلنةً عن "تحول هيكلي شامل" يتجاوز حدود الشكل، ليرسي قواعد جديدة للعمل الصحافي الرقمي القائم على التحالف بين "الخبرة التحريرية العريقة" و"أحدث ما أنتجته مختبرات التقنية".

هذا الإطلاق لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتاج تعاون وثيق مع نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال التحول الرقمي، الذين عملوا جنباً إلى جنب مع فريق "إيلاف" لرسم هندسة برمجية (Architecture) تضاهي كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية، وتضع "تجربة المستخدم" (UX) معياراً وحيداً للأداء.

انفتاح وشراكات استراتيجية

وتؤكد الصحيفة أن النسخة الجديدة تمثل "حجر الأساس" في خارطة طريق طموحة، ترتكز على الانفتاح على شراكات تقنية جديدة مع مزودين عالميين ورواد الذكاء الاصطناعي، بهدف تحويل "إيلاف" إلى نظام بيئي مفتوح (Open Ecosystem) قابل للتطور المستمر واستيعاب أدوات المستقبل قبل شيوعها.

ثمار الخبرة: تقنيات تخدم القارئ

ترجمةً لهذه الرؤية، وظفت "إيلاف" خبرات شركائها لتقديم أدوات تخدم القارئ فعلياً لا شكلياً:

- هندسة التخصيص: عبر خوارزميات ذكية، تتيح ميزة (Follow Author) للقارئ بناء "صحيفتة الخاصة" واختيار كُتابه المفضلين.

- العمق الأرشيفي: دمج تقنيات البحث الدلالي لاستحضار أرشيف "إيلاف" السياسي (20+ سنة) وربطه بالحدث الآني بدقة متناهية.

- الخبر المسموع: تطبيق معايير الصوتيات الرقمية عبر ميزة "الإذاعة الشخصية" (Listen to Article) لمرافقة القارئ أثناء تنقله.

دعوة للمعاينة

وفي سياق هذا التحول، تضع الصحيفة بين أيدي قرائها النسخة التجريبية الحالية (Beta Version) عبر الرابط (https://sigma.elaph.com)، لتمكينهم من استكشاف المزايا الجديدة والمشاركة في تقييم الأداء، تمهيداً لاعتماد هذا النطاق كواجهة رسمية بديلة للموقع الحالي فور استكمال المرحلة التشغيلية الأولية.

دعوة للمستقبل

إن "إيلاف"، وهي تضع هذه النقلة بين أيديكم، تؤمن بأن التكنولوجيا هي "الشريك الصامت" في صناعة الوعي. ومع استمرار توسع شبكة شراكاتنا، نعدكم بأن تظل هذه اليومية ورشة عمل مستمرة لا تتوقف عن التطوير.