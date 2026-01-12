إيلاف من لندن: الغارات الجوية الأميركية "مُدرجة على الطاولة" - لكن الحوار مع إيران مُفضّل، بحسب البيت الأبيض.

قالت تقارير إن الولايات المتحدة "لا تُخطط" لتسريع تغيير النظام في إيران، على الرغم من تحذير دونالد ترامب بأنه يُفكّر في عمل عسكري بعد مقتل أكثر من 500 مُتظاهر.

وقد هددت طهران بأنها "مُستعدة للحرب، ولكنها مُستعدة أيضًا للحوار".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن دونالد ترامب "أظهر أنه لا يخشى استخدام الخيارات العسكرية" عندما يرى ذلك ضروريًا.

وقالت كارولين ليفيت للصحفيين: "أعتقد أن أحد الأمور التي يُجيدها الرئيس ترامب هو إبقاء جميع خياراته مطروحة دائمًا، وستكون الضربات الجوية أحد الخيارات العديدة المُتاحة".

ومع ذلك، أضافت أن "الدبلوماسية هي الخيار الأول دائمًا" بالنسبة لترامب.

وقالت ليفيت: "لقد أخبركم جميعًا الليلة الماضية أن ما تسمعونه علنًا من النظام الإيراني يختلف تمامًا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة سرًا"؟

واضافت: "لقد أظهر الرئيس أنه لا يتردد في استخدام الخيارات العسكرية متى ما رأى ذلك ضروريًا، ولا أحد يعلم ذلك أفضل من إيران".

طهران - لندن

وإذ ذاك، طالب وزير الخارجية الإيراني بريطانيا بـ"تجنب التدخل" في الشؤون الداخلية لبلاده.

وقال عباس عراقجي إنه أوضح أن على بريطانيا واجب "ضمان سلامة وأمن" القنصلية والسفارة الإيرانية في لندن.

وحذر من أنه إذا لم تتمكن المملكة المتحدة من الوفاء بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية، فإن إيران ستدرس إجلاء موظفيها.

يأتي هذا في أعقاب تسلق أحد المتظاهرين شرفة السفارة الإيرانية في غرب لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام بتمزيق العلم الإيراني قبل أن يستبدله بالعلم الإمبراطوري السابق.

وقال عراقجي: "لقد حثثت المملكة المتحدة أيضًا على تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، بما في ذلك الاستمرار في الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد الإرهابيين المدعومين من إسرائيل والذين ينتحلون صفة مؤسسات إخبارية".

وأضاف: "لدى هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) قواعد وأنظمة واضحة بشأن التحريض على العنف وتمجيد الإرهاب. يجب على حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات لضمان تطبيق قوانينها المحلية".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وصفت القتل والقمع الوحشي في إيران بأنه "مروع". وقالت إنها تحدثت مع نظيرها الإيراني، ودعت إيران إلى وقف العنف.

قالت في منشور على موقع X: "إنّ قتل المتظاهرين السلميين وقمعهم الوحشي في إيران أمرٌ مروع".

وأضافت: "تحدثتُ مع وزير الخارجية [سيد عباس] عراقجي، وأبلغته مباشرةً: يجب على الحكومة الإيرانية أن تُنهي العنف فورًا، وأن تحترم الحقوق والحريات الأساسية، وأن تضمن سلامة المواطنين البريطانيين".

وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الأمريكية، بلغ عدد القتلى في إيران 572 قتيلاً. مع ذلك، تشير بعض التكهنات إلى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.