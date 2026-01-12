إيلاف من الرياض: كشفت منصة "يانغو بلاي" (Yango Play) عن ملامح خريطتها الدرامية لموسم رمضان 2026، معلنةً عن قائمة من الأعمال الحصرية التي تمزج بين الإنتاجات المصرية ذات الميزانيات الضخمة، ودخول سوق الإنتاج الخليجي للمرة الأولى، في خطوة تشير إلى سعي المنصة لترسيخ موقعها في سوق البث الترفيهي العربي المزدحم.

الرهان على "النجوم الكبار"

تعتمد القائمة المعلنة على أسماء لها ثقلها في بورصة الدراما الرمضانية. ففي فئة الإثارة، تتصدر هند صبري بطولة مسلسل "منّاعة"، بمشاركة أحمد خالد صالح ورياض الخولي. بينما يعود يوسف الشريف، الغائب عن المواسم الأخيرة، عبر دراما الجريمة "فن الحرب"، يشاركه البطولة شيري عادل ووليد فواز.

وفي الدراما الإنسانية، يقدم ماجد الكدواني مسلسل "كان يا مكان" الذي يعتمد على سرديات وحكايات متشابكة، بمشاركة يسرا اللوزي. أما على صعيد الكوميديا، يستثمر التطبيق في نجاح الموسم الأول من "النُص التاني" لأحمد أمين، طارحاً موسماً جديداً ينضم إليه ضيف الشرف حمزة العيلي. كما يقدم النجم الشاب عصام عمر أولى بطولاته المطلقة في عالم الغموض عبر مسلسل "عين سحرية" بمشاركة باسم سمرة.

التوسع خليجياً

في مؤشر على توسيع دائرة الاستهداف الجغرافي، أعلنت المنصة عن إطلاق أول إنتاج كويتي أصلي لها تحت عنوان "خطوات صغيرة". العمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية العائلية، يجمع نخبة من نجوم الخليج، بينهم هبة الدري، وحمد العماني، وحبيب غلوم، ويناقش قضايا شائكة تتعلق بالخيانة والصراعات العائلية وطموحات الطبقة الوسطى.

ويأتي هذا الإعلان المبكر عن موسم 2026 ليعكس احتدام المنافسة بين المنصات الرقمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعيها لحجز مقاعد المشاهدين عبر التعاقدات الحصرية مع نجوم الصف الأول.