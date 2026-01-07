إيلاف من واشنطن: ظهرت الممثلة الشهيرة سيدني سويني، البالغة من العمر 28 عامًا، على غلاف العدد الأخير لمجلة "W"، ضمن قائمة "أفضل الأداءات" التي تشمل أسماء بارزة مثل إيما ستون وجورج كلوني ودواين جونسون.

في جلسة التصوير الجديدة، اعتمدت سيدني إطلالة جريئة، مع التركيز على الشعر المموج واللمسة السينمائية في النظرات، ما يعكس أسلوبها المميز والجريء في اختيار الصور الصحفية.

ويأتي ظهورها على الغلاف بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير "The Housemaid" (الخادمة)، الذي سجل نحو 19-20 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، متفوقًا على سلسلة من الأعمال السابقة التي لم تحقق تأثيرًا كبيرًا مثل "Americana" و"Eden" و"Christy".



غلاف العدد الأخير لمجلة "W"

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تعمل كخادمة لدى زوجين ثريين، ويجمع بين عناصر الإثارة النفسية والدراما، ما جذب جمهورًا واسعًا رغم المنافسة مع أحدث أجزاء فيلم "Avatar: Fire and Ash".

وعبرت سويني عن حماسها لإمكانية إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم، قائلة إنها تأمل في متابعة القصة ومشاركة المزيد مع جمهورها.

