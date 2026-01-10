إيلاف من واشنطن: أصدرت السلطات القضائية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية مذكرة توقيف بحق المخرج والممثل الأميركي تيموثي بسفيلد، الحائز على جائزة "إيمي"، على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل.

وبحسب وثائق قضائية، قدّم أحد محققي شرطة مدينة ألبوكيركي شكوى جنائية لدعم التهم الموجهة إلى بسفيلد، أفاد فيها أن طفلاً تقدّم ببلاغ يتهم فيه المخرج بملامسته بطريقة غير لائقة خلال فترة تصوير مسلسل "The Cleaning Lady"، الذي شارك بسفيلد في إخراجه والتمثيل فيه.

وذكر الطفل، وفق الشكوى، أن أولى الوقائع تعود إلى حين كان يبلغ من العمر سبع سنوات، حيث تعرّض للمس من قبل بسفيلد ثلاث أو أربع مرات، قبل أن تتكرر الحادثة لاحقاً عندما كان في الثامنة من عمره، بزعم تعرضه للمس خمس أو ست مرات أخرى.

وأشارت الوثائق إلى أن والدة الطفل أبلغت إدارة خدمات حماية الطفل بالواقعة، موضحة أن الانتهاكات المزعومة حدثت خلال فترة تمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وحتى ربيع عام 2024.

وفي حينه، لم يصدر أي تعليق فوري من محامي بسفيلد أو وكيله القانوني، رغم محاولات التواصل للحصول على رد على هذه الاتهامات.

وأوضحت مذكرة التوقيف، التي صدّق عليها قاضٍ مختص، أن القضية تتضمن توجيه تهمتين تتعلقان بـ"الاتصال الجنسي الجنائي مع قاصر"، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

