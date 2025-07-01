  • العدد 8853 الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • آخر تحديث 01:22:41 GMT
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إيلاف
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مذيعة إيلاف الذكيةإيرانإسرائيلسوريا

جولة الصحافة

elaphرجل يحمل طفلاً ويسير مع طفلتين في غزة. - Getty Images

التايمز: شبح حرب غزة سيطارد إسرائيل في 50 سنة المقبلة

بي. بي. سي.
elaphدونالد ترامب - Reuters

الغارديان: ترامب يهين مؤيديه في قضية إبستين... هل خانه شعاره الانتخابي؟

بي. بي. سي.
elaphحاويات شحن صينية على خريطة أوروبا. رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد. - Getty Images

فاينانشال تايمز: ماذا تريد الصين من أوروبا؟

بي. بي. سي.
elaphجنود إسرائيليون على جبل الشيخ في سوريا

جولة الصحافة: هذا هو الهدف الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل في سوريا

بي. بي. سي.
elaphجنود سوريون - Reuters

صحيفة بريطانية: لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟

بي. بي. سي.
elaphالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. - Reuters

التلغراف: أخيراً، ترامب يتوصل إلى الطريق لإيقاف آلة الحرب الروسية

بي. بي. سي.
elaphبنيامين نتنياهو أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة - Getty Images

الإندبندنت: لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟

بي. بي. سي.
elaphدبابات وطائرات تقتحم معركة على أرض محاصرة مشتعلة - صورة فوتوغرافية - Getty Images

نيويورك تايمز: من المنتصر في الحرب العالمية؟

بي. بي. سي.
elaphسيدات وأطفال يبكون خلال تشييع جنازة من قُتلوا في الغارات الإسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 12 يوليو/تموز 2025. - Reuters

الغارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة، والقانون الدولي لا يحمي غزة

بي. بي. سي.
elaphالرئيس الأمريكي دونالد ترامب - Getty Images

التايمز: ترامب أكثر رؤساء الولايات المتحدة تقلباً

بي. بي. سي.
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