العدد 8853 الثلاثاء 22 يوليو 2025
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أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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بينهم شارون وسنو وايت و"الجميلة النائمة".. من هم الأطول غيابا عن الوعي في تاريخ البشرية؟
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التايمز: شبح حرب غزة سيطارد إسرائيل في 50 سنة المقبلة
بي. بي. سي.
بريطانيا
دولية
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ يوم
(0)
الغارديان: ترامب يهين مؤيديه في قضية إبستين... هل خانه شعاره الانتخابي؟
بي. بي. سي.
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ يومين
(0)
فاينانشال تايمز: ماذا تريد الصين من أوروبا؟
بي. بي. سي.
الولايات المتحدة
دولية
الصين
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ 3 أيام
(0)
جولة الصحافة: هذا هو الهدف الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل في سوريا
بي. بي. سي.
سوريا
إسرائيل
الولايات المتحدة
دولية
بي بي سي
أقليات
جولة الصحافة
منذ 4 أيام
(0)
صحيفة بريطانية: لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟
بي. بي. سي.
سوريا
إسرائيل
تركيا
أوروبا
دولية
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ 5 أيام
(0)
التلغراف: أخيراً، ترامب يتوصل إلى الطريق لإيقاف آلة الحرب الروسية
بي. بي. سي.
الولايات المتحدة
دولية
روسيا
بي بي سي
أوكرانيا
جولة الصحافة
منذ 6 أيام
(0)
الإندبندنت: لماذا لن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غزة؟
بي. بي. سي.
إسرائيل
دولية
إيران
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ 7 أيام
(0)
نيويورك تايمز: من المنتصر في الحرب العالمية؟
بي. بي. سي.
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ 8 أيام
(0)
الغارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة، والقانون الدولي لا يحمي غزة
بي. بي. سي.
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة
دولية
إيران
بي بي سي
جولة الصحافة
منذ 9 أيام
(1)
التايمز: ترامب أكثر رؤساء الولايات المتحدة تقلباً
بي. بي. سي.
الولايات المتحدة
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جولة الصحافة
منذ 10 أيام
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