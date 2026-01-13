إيلاف من موسكو: أشارت روسيا إلى احتمال ضم جزيرة غرينلاند في حال تأخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ مسعاه للاستحواذ عليها، في تصريح ساخر أثار جدلاً واسعاً.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الإثنين، إن سكان غرينلاند قد يتجهون للتصويت على الانضمام إلى روسيا إذا لم تتحرك واشنطن سريعاً. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عنه قوله إن استفتاءً مفاجئاً قد يُجرى خلال أيام، يصوّت فيه سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة لصالح الانضمام إلى روسيا، مضيفاً بلهجة تهكمية: "عندها ينتهي الأمر… ولا نجوم جديدة على العلم الأميركي".

وتأتي تصريحات مدفيديف في وقت جدّد فيه ترامب دعوته لضم غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي، معتبراً أن السيطرة الأميركية عليها ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وردع روسيا، نظراً لموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض قاطع من كل من الدنمارك وسلطات غرينلاند.

وبحسب "رويترز"، لم تعلن موسكو رسمياً أي مطالبة بالجزيرة، لكنها تتابع منذ فترة أهميتها المتزايدة في معادلات أمن القطب الشمالي، لا سيما موقعها على طرق شمال الأطلسي واحتضانها منشأة عسكرية أميركية رئيسية للرصد العسكري والفضائي.

ورغم امتناع الكرملين عن التعليق المباشر على تصريحات ترامب، فإنه أكد في مناسبات سابقة أن القطب الشمالي يمثل مجالاً لمصالح روسيا القومية والاستراتيجية، مشيراً إلى أنه يراقب عن كثب الجدل «الدراماتيكي إلى حد ما» الدائر حول مستقبل غرينلاند.



