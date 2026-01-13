إيلاف من سانتا كلارا: في ضربة سيبرانية "أمنية معلوماتية" جديدة، كشف تقرير حديث صادر عن شركة مالواربيتس Malwarebytes المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات عن تسريب بيانات ضخم طال نحو 17.5 مليون مستخدم على إنستغرام.

وذلك بعد أن رصدت الشركة وجود قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حساسة معروضة للبيع على الشبكة المظلمة (Dark Web)، وأوضحت الشركة أنها اكتشفت التسريب خلال عمليات الفحص الدورية التي تجريها لمراقبة الأنشطة الإجرامية على الإنترنت.

نوعية البيانات التي تم تسريبها

بحسب "اليوم السابع" نقلاً عن Malwarebytes، شملت البيانات المسربة أسماء المستخدمين على إنستغرام، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والعناوين السكنية الفعلية، إضافة إلى معلومات أخرى قد تُستغل في عمليات احتيال رقمية، واعتبرت الشركة أن خطورة التسريب لا تكمن فقط في حجمه، بل في طبيعة البيانات التي تسهّل استهداف المستخدمين بشكل مباشر.

علاقة التسريب بواجهة برمجة التطبيقات (API)

أشارت الشركة إلى أن التسريب قد يكون مرتبطًا بثغرة سابقة في واجهة برمجة تطبيقات إنستجرام (API) تعود إلى عام 2024، ما يفتح الباب أمام احتمالية استغلال تقني طويل الأمد لم يُعالج بشكل جذري في ذلك الوقت، ولم يتم حتى الآن تأكيد الصلة الرسمية بين الحادثين من جانب شركة ميتا المالكة للمنصة.

تداعيات التسريب على المستخدمين

لاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال الأيام الماضية تلقي رسائل متكررة لإعادة تعيين كلمات المرور من إنستجرام، وهو ما اعتبرته Malwarebytes أحد المؤشرات المباشرة على استغلال البيانات المسربة، وحذّرت الشركة من أن هذه المعلومات قد تُستخدم في هجمات تصيد احتيالي (Phishing) أو محاولات الاستيلاء الكامل على الحسابات.

وحتى الآن، لم تصدر شركة ميتا بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تفاصيل التسريب الأخير، رغم تاريخه السابق مع قضايا تسريب البيانات. ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة من الانتقادات التي واجهتها الشركة بشأن حماية خصوصية مستخدميها حول العالم.

نصائح لحماية الحسابات الشخصية

وينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بتغيير كلمات المرور فورًا، وتفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)، إلى جانب مراجعة الأجهزة المتصلة بالحساب من خلال مركز الحسابات (Accounts Center) التابع لشركة ميتا، وذلك لتقليل فرص الاختراق وحماية البيانات الشخصية من أي استغلال محتمل.