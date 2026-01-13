إيلاف من مدريد: كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن تشابي ألونسو هو من طلب شخصيًا الرحيل عن تدريب ريال مدريد، بعد ساعات من خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية مساء الأحد.

وأوضحت صحيفة "آس" أن قرار ألونسو جاء بمحض إرادته، نافياً أي صلة مباشرة بنتيجة الكلاسيكو، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني لم يجد تجاوبًا داخل غرفة ملابس الفريق مع أسلوبه التكتيكي الذي حاول نقله من باير ليفركوزن.

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر يوتيوب أن "كل ما كان يريده تشابي ألونسو هو نقل أسلوبه من باير ليفركوزن إلى ريال مدريد، لكن ذلك لم ينجح، فطلب هو شخصيًا الرحيل". ويُذكر أن ألونسو تولى تدريب ريال مدريد الصيف الماضي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل، قبل أن تنتهي تجربة ألونسو القصيرة بقرار مفاجئ صدم أروقة النادي.

