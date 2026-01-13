إيلاف من لندن: أكدت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر، في بيان أمام مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، استدعاء الحكومة للسفير الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية إن زميلها، وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فالكونر استدعى الممثل الإيراني في المملكة المتحدة "للتأكيد على خطورة الوضع الراهن، ومحاسبة إيران على التقارير المروعة التي نسمعها".

وتحدثت تقارير عن أن نحو ألفي شخص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق، وفقًا لمسؤول إيراني.

وانتشرت الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة، في جميع أنحاء البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان باعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص.

كما استعرضت الوزيرة كوبر سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمواجهة إيران.

وقالت الوزيرة إن المملكة المتحدة "لن تتسامح مع أي تهديدات مدعومة من إيران على أراضيها"، مشيرةً إلى إدراج إيران في المستوى المشدد من برنامج تسجيل النفوذ الأجنبي.

كما أشارت إلى أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على شبكة إجرامية "بسبب التهديدات العنيفة التي وجهتها ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا نيابةً عن النظام الإيراني".

وأكدت وزيرة الخارجية أن الحكومة بدأت مراجعةً لتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة لتطبيق صلاحيات مكافحة الإرهاب على التهديدات التي تُمثلها الدول، وأكدت أن الحكومة ستُنفذ توصيات المراجعة.

امن البريطانيين

وقالت إن المملكة المتحدة "ستضمن سلامة وأمن مواطنيها في إيران"، مستشهدةً بقضية كريغ وليندسي فورمان، المتهمين بالتجسس. وأوضحت كوبر أنها أثارت قضيتهما مجددًا "بالأمس فقط".

وأضافت أخيرًا أن الوزراء سيواصلون ممارسة "ضغوط اقتصادية ودبلوماسية منسقة على هذا النظام".

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وألمانيا، طبقت "آلية إعادة فرض العقوبات" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، بعد أن أخلّت إيران بالتزاماتها.

لكنها أضافت أن الحكومة ستُقدم تشريعًا "لتنفيذ عقوبات كاملة وإضافية، بالإضافة إلى تدابير قطاعية".

وختمت وزيرة الخارجية حديثها قائلة: "بشكل عام، فرضت هذه الحكومة أكثر من 220 عقوبة على إيران منذ توليها السلطة".