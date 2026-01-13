إيلاف من لندن: قال الأردن إنه تابع البيان الأميركي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.

قالت الحكومة الأردنية في بيان، الثلاثاء، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025.



وأضافت أن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون.

جاء الموقف الأردني الرسمي، بعد صدور ردات فعل عن موقف صاحب القرار في عمّان حول تاداعيات قرار ترامب اعتبار فرع الإخوان المسلمين في الأردن "حركة إرهابية".

وتساءل مراقبون عن مصير حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يُعتبر الذراع السياسي لـجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسه العام 1992، وصاحب الـ31 مقعدًا في مجلس النواب.

ويضم مجلس النواب 138 عضوا ينتمون لاخزاب متعددة لكن ابرها حزب جبهة العمل الاسلامي.

كما تساءلوا عن احتمال حل الأردن للحزب الإسلامي وما يتبع ذلك من إجراء انتخابات برلمانية عامة.