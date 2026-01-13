إيلاف من لندن: صنّفت إدارة ترامب، يوم الثلاثاء، ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

ووفقًا لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، تُشكّل فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر خطرًا على الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان حصلت عليه وكالة أسوشييتد برس: "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وُجدت".

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".

وقد صنّفت وزارة الخزانة الفرعين الأردني والمصري كمنظمات إرهابية عالمية محددة لدعمهما حركة حماس. أما الفرع اللبناني، فقد صُنّف كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأشد، ما يعني أن تقديم الدعم المادي للجماعة يُعدّ جريمة جنائية.

وكان الرئيس دونالد ترامب وقّع في نوفمبر/تشرين الثاني أمرًا تنفيذيًا يُلزم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.

وكانت مصر، مهد الجماعة، قد حظرت جماعة الإخوان المسلمين قبل سنوات، وصنفتها جماعة إرهابية بعد فترة من الاضطرابات العنيفة. كما حظرت السعودية والإمارات العربية المتحدة الحركة، واصفين إياها بأنها محرك للتطرف وتهديد للأمن القومي.

وصنفت ولايتا فلوريدا وتكساس الجماعة كمنظمة إرهابية العام الماضي.