إيلاف من واشنطن: أفادت مصادر أميركية لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس مجموعة من المسارات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع إيران، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات داخل البلاد وتصاعد التوتر بين الطرفين.

ووفقاً لهذه المصادر، عرض البنتاغون على ترامب حزمة موسعة من الخيارات الهجومية، تتجاوز ما كُشف عنه سابقاً، وتشمل استهداف البرنامج النووي الإيراني ومواقع الصواريخ الباليستية، إضافة إلى ضربات جوية مشابهة لتلك التي نُفذت خلال ما عُرف بـ"حرب الأيام الاثني عشر".

وأوضح أحد المطلعين أن تنفيذ هجوم سيبراني أو توجيه ضربة لجهاز الأمن الداخلي الإيراني يُعد من السيناريوهات الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية. وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصادر مطلعة أن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي سيعقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض لبحث هذه الخيارات المحدّثة، من دون تأكيد مشاركة ترامب شخصياً في الاجتماع.

وتزامناً مع اتساع الاحتجاجات داخل إيران، كان ترامب قد لوّح خلال الأسابيع الماضية بإمكانية التدخل العسكري في حال أقدمت قوات الأمن الإيرانية على قتل المتظاهرين. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين الأحد، أشار إلى أن القيادة الإيرانية أبدت استعداداً للدخول في مفاوضات، إلا أنه شدد في المقابل على أن الجيش الأميركي "يدرس خيارات قوية للغاية".

وتتضمن البدائل المطروحة أيضاً شن عمليات سيبرانية وحملات نفسية تستهدف تعطيل منظومات القيادة وشبكات الاتصالات والإعلام الرسمي، سواء بالتوازي مع عمليات عسكرية تقليدية ضمن ما يُعرف بـ"عمليات متكاملة"، أو كخيارات مستقلة يتم اللجوء إليها وفق تطورات المشهد.

